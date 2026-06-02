Real Madrid encaminha contratação de astro do Liverpool

O Real Madrid possui um acordo verbal para a contratação do zagueiro Ibrahima Konaté. O francês chega sem custos após o fim de seu vínculo com o Liverpool e deve assinar um contrato válido por quatro temporadas. A conclusão do negócio depende apenas da reeleição do presidente Florentino Pérez no pleito deste domingo. A informação do acerto foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

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Reformulação e indicação de peso

A busca por defensores tornou-se a grande prioridade do departamento de futebol do Real Madrid. Nas últimas duas temporadas, a equipe sofreu com uma série de lesões graves em jogadores-chave do setor, como Carvajal e Alaba, que deixaram o elenco após graves problemas no joelho. O brasileiro Éder Militão permanecerá afastado dos gramados por mais alguns meses devido a restrições médicas.

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Além da urgência no mercado, a chegada de Konaté conta com um forte apoio nos bastidores e no vestiário de Valdebebas. O jornal "As" revelou que a contratação do zagueiro agradou a Kylian Mbappé. O atacante francês atua com Konaté na seleção e mantém conversas frequentes com a diretoria sobre o projeto esportivo.

O nome do ex-jogador do Liverpool também possui o aval do técnico português José Mourinho. O treinador tem um acordo prévio com Florentino Pérez para assumir o comando técnico do time caso o dirigente vença a eleição de domingo. O português é um entusiasta de zagueiros com porte físico avantajado, capazes de imposição nos duelos individuais.

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Ibrahima Konaté em ação pelo Liverpool (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Movimentações complementares

Mesmo com o acordo encaminhado com o francês, a diretoria monitora o mercado europeu em busca de opções de baixo custo e com perfil experiente. O "Marca" apontou que o holandês Denzel Dumfries, do Inter de Milão, desponta como uma alternativa viável na lateral direita para disputar posição com o inglês Trent Alexander-Arnold. O clube italiano tem interesse em negociar o atleta de 30 anos.

Para compor o elenco de forma definitiva, o planejamento prevê o aproveitamento dos talentos da academia. O zagueiro Raúl Asencio já possui lugar garantido na equipe principal. Outras jovens promessas do time B, conhecido como Castilla, como Joan Martínez e Lamini Fati, devem ganhar espaço na pré-temporada sob a provável observação de José Mourinho.

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