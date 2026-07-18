Atlético receberá quantia milionária por transferência de Savinho no futebol europeu Cria da base do Galo deixará o Manchester City para jogar no Tottenham

O Atlético voltará a lucrar com uma negociação envolvendo o atacante Savinho. Revelado nas categorias de base do Galo, o jogador está de saída do Manchester City para o Tottenham em uma transferência que pode chegar a 65 milhões de libras (cerca de R$ 448,3 milhões), de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

O Atlético voltará a lucrar com uma negociação envolvendo o atacante Savinho. Revelado nas categorias de base do Galo, o jogador está de saída do Manchester City para o Tottenham em uma transferência que pode chegar a 65 milhões de libras (cerca de R$ 448,3 milhões), de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

Com a negociação, o Atlético deve receber aproximadamente R$ 7 milhões por meio do Mecanismo de Solidariedade da FIFA. A regra determina que até 5% do valor de uma transferência internacional seja distribuído, de forma proporcional, aos clubes responsáveis pela formação do atleta entre os 12 e os 23 anos de idade.

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Embora a transferência aconteça entre dois clubes ingleses, o Mecanismo de Solidariedade é aplicado neste caso. Isso porque, segundo o regulamento da FIFA, quando um jogador é transferido internacionalmente antes do fim de seu contrato, os clubes formadores têm direito à compensação, desde que sejam filiados a uma associação nacional diferente da do clube comprador e vendedor. Como o Atlético é filiado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enquanto Manchester City e Tottenham pertencem à Football Association (FA), da Inglaterra, o clube mineiro tem direito ao repasse.

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Carreira de Savinho

Savinho foi revelado pelo Atlético e estreou na equipe profissional em 2020. Mesmo com poucas oportunidades no time principal, o atacante foi negociado em 2022 com o Troyes, da França, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 33,5 milhões na cotação da época).

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O jogador, no entanto, não chegou a atuar pelo clube francês. Logo após a contratação, foi emprestado ao PSV, da Holanda, e, posteriormente, ao Girona, da Espanha.

Foi justamente no Girona que Savinho viveu sua grande ascensão no futebol europeu. Com atuações de destaque na temporada 2023/24, despertou o interesse de grandes clubes e acabou sendo contratado pelo Manchester City em 2024 por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 152 milhões na cotação da época).

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No clube inglês, o brasileiro teve bons momentos, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto. Agora, o atacante está próximo de reforçar o Tottenham, que já havia demonstrado interesse em sua contratação em janelas anteriores e, desta vez, encaminhou um acordo para contar com o jogador.

Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton (Foto: Adrian Dennis/AFP)

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