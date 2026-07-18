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Zagueiro da Espanha critica arbitragem antes da final: 'Surpreenderam'

Laporte afirma que lances da Argentina passaram impunes e pede critério da arbitragem na decisão da Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 17:54
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Aymeric Laporte reclama com arbitragem em França x Espanha na Copa do Mundo em 2026
Aymeric Laporte reclama com arbitragem em França x Espanha na Copa do Mundo em 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O zagueiro Aymeric Laporte demonstrou preocupação com a arbitragem antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, neste domingo (19). Em entrevista ao jornal "Marca", o defensor afirmou que ficou surpreso com alguns lances protagonizados pela seleção argentina nas últimas partidas e disse esperar que a arbitragem tenha um papel mais firme na decisão.

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    Segundo Laporte, a intensidade física faz parte do futebol, desde que seja controlada pelos árbitros. O defensor, no entanto, afirmou que algumas jogadas recentes da Argentina passaram sem punição, algo que, em sua visão, não deveria acontecer em uma competição do tamanho da Copa do Mundo.

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    Laporte diz que lances da Argentina ficaram sem punição

    Ao comentar a postura da seleção argentina, Laporte afirmou que algumas decisões de arbitragem chamaram a atenção do elenco espanhol durante o torneio.

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    • — Não me preocupo com a agressividade no futebol. Se ela é tolerada e o árbitro faz o seu trabalho, não me incomoda. É verdade que, em partidas recentes, vimos coisas que nos surpreenderam muito, lances que ficaram impunes. Principalmente contra a Argentina, uma equipe que causa forte impacto. Isso não deveria ser permitido no futebol, especialmente em competições tão importantes, porque pode desestabilizar e frustrar a equipe.

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    Cristiano Ronaldo chuta a bola passando pelo zagueiro espanhol Aymeric Laporte pela Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo chuta a bola passando pelo zagueiro espanhol Aymeric Laporte pela Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

    O zagueiro destacou que a Espanha procura adotar uma postura diferente em campo e espera que o mesmo critério seja aplicado durante a final.

    — Desde o início do torneio, temos sido uma equipe muito boa nesse quesito. Não tentamos atingir nossos adversários ou cometer faltas perigosas. E acho que é isso que precisamos fazer nesta partida. Mas é verdade que dependerá muito da arbitragem.

    Tema foi debatido no elenco da Espanha

    Laporte revelou ainda que o assunto foi discutido internamente entre os jogadores da seleção espanhola. Apesar da preocupação, o defensor reconheceu que a equipe não tem influência sobre o trabalho da arbitragem.

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    — Sim, conversamos sobre isso. O problema é que não temos controle sobre a arbitragem. É preciso que haja alguém para supervisionar essas ações e garantir que se trate apenas de futebol, e nada mais.

    Aymeric Laporte comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo em 2026
    Aymeric Laporte comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo em 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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