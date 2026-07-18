Zagueiro da Espanha critica arbitragem antes da final: 'Surpreenderam'
Laporte afirma que lances da Argentina passaram impunes e pede critério da arbitragem na decisão da Copa do Mundo
O zagueiro Aymeric Laporte demonstrou preocupação com a arbitragem antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, neste domingo (19). Em entrevista ao jornal "Marca", o defensor afirmou que ficou surpreso com alguns lances protagonizados pela seleção argentina nas últimas partidas e disse esperar que a arbitragem tenha um papel mais firme na decisão.
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Segundo Laporte, a intensidade física faz parte do futebol, desde que seja controlada pelos árbitros. O defensor, no entanto, afirmou que algumas jogadas recentes da Argentina passaram sem punição, algo que, em sua visão, não deveria acontecer em uma competição do tamanho da Copa do Mundo.
Laporte diz que lances da Argentina ficaram sem punição
Ao comentar a postura da seleção argentina, Laporte afirmou que algumas decisões de arbitragem chamaram a atenção do elenco espanhol durante o torneio.
— Não me preocupo com a agressividade no futebol. Se ela é tolerada e o árbitro faz o seu trabalho, não me incomoda. É verdade que, em partidas recentes, vimos coisas que nos surpreenderam muito, lances que ficaram impunes. Principalmente contra a Argentina, uma equipe que causa forte impacto. Isso não deveria ser permitido no futebol, especialmente em competições tão importantes, porque pode desestabilizar e frustrar a equipe.
O zagueiro destacou que a Espanha procura adotar uma postura diferente em campo e espera que o mesmo critério seja aplicado durante a final.
— Desde o início do torneio, temos sido uma equipe muito boa nesse quesito. Não tentamos atingir nossos adversários ou cometer faltas perigosas. E acho que é isso que precisamos fazer nesta partida. Mas é verdade que dependerá muito da arbitragem.
Tema foi debatido no elenco da Espanha
Laporte revelou ainda que o assunto foi discutido internamente entre os jogadores da seleção espanhola. Apesar da preocupação, o defensor reconheceu que a equipe não tem influência sobre o trabalho da arbitragem.
— Sim, conversamos sobre isso. O problema é que não temos controle sobre a arbitragem. É preciso que haja alguém para supervisionar essas ações e garantir que se trate apenas de futebol, e nada mais.
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