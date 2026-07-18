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Da revolução do passe ao jogo vertical: como o meio de campo da Espanha mudou de 2010 para 2026

Do controle absoluto do "tiki-taka" à velocidade vertical da nova geração

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 07:00
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França
Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França (Foto: Odd Andersen / AFP)

Se a Espanha está novamente na final de uma Copa do Mundo, o motivo principal atende pelo mesmo setor que consagrou o país em 2010: o meio-campo. No entanto, embora a zona de controle seja a mesma, a forma de praticar o jogo mudou drasticamente.

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    Xavi, Puyol, Xabi Alonso e Sergio Busquets na final da Copa do Mundo de 2010 entre Espanha e Holanda
    Busquets, Alonso, Xavi e Iniesta ditaram as regras do futebol mundial com um estilo baseado no passe curto (Foto: Christophe Simon / AFP)

    O Lance! disseca as diferenças de características, posicionamento e proposta tática entre o quarteto que revolucionou o futebol na África do Sul e os novos donos do setor em 2026.

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    • O meio-campo formado por Sergio Busquets, Xabi Alonso, Xavi Hernández e Andrés Iniesta desenhou uma das maiores hegemonias táticas da história do esporte. Sob o comando de Vicente del Bosque, a proposta era clara: controle absoluto através do passe curto.

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    A base de sustentação: Busquets e Xabi Alonso atuavam lado a lado na saída de bola, oferecendo uma cobertura defensiva perfeita e liberdade total para os criadores.

    O cérebro e o gênio: Xavi ditava o ritmo e a direção de cada ataque com precisão. Mais à frente, Iniesta quebrava as linhas adversárias com dribles curtos e passes infiltrados.

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    Espanha - Copa do Mundo de 2010
    Jogadores da Espanha celebram título da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Aquele setor jogava de forma compacta e paciente. O objetivo era desgastar o oponente mental e fisicamente, mantendo a bola nos pés até que o espaço ideal aparecesse. Foi um modelo focado na segurança defensiva pela posse de bola.

    2026: Dinamismo, transição rápida e verticalidade

    Dezesseis anos depois, Luis de la Fuente estruturou uma mecânica completamente diferente com Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Lamine Yamal. A Espanha atual não busca o passe pelo passe; ela quer machucar o adversário o mais rápido possível.

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    A engrenagem central: Rodri atua como o principal volante do futebol mundial atual, equilibrando a marcação e a distribuição. Ao seu lado, Fabián Ruiz se destaca pelo dinamismo de "área a área", pisando no ataque com facilidade e arrematando de média distância.

    A aceleração criativa: Com a lesão precoce de Pedri no torneio, Dani Olmo assumiu a função de meia armador centralizado com agressividade, atacando os espaços vazios. Pelos lados, o jovem Lamine Yamal, que atua flutuando da ponta direita para o meio, traz o drible em velocidade e o poder de desequilíbrio no um contra um.

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    Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo
    Espanha comemorando classificação à final da Copa do Mundo (Foto: Charlly Triballeau/AFP

    Duas formas diferentes de dominar o mundo

    Enquanto a linha de 2010 sufocava os rivais negando-lhes a bola e cozinhando os jogos em vitórias pragmáticas, o quarteto de 2026 usa a imposição física e a velocidade de suas joias para criar chances claras em poucos segundos.

    Seja pelo ritmo cerebral de Xavi e Iniesta, ou pela eletricidade de Rodri, Dani Olmo e Yamal, a Espanha prova que existem caminhos distintos para atingir a excelência no topo do futebol mundial.

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