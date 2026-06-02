Lamine Yamal bate recorde histórico de Messi e Cristiano Ronaldo pré-Copa do Mundo

A ascensão meteórica de Lamine Yamal dentro das quatro linhas agora ganha contornos históricos também nos bastidores do mercado da bola. De acordo com um estudo da Football Benchmark, o preço estimado do jovem craque do Barcelona, de apenas 18 anos, está estipulado em impressionantes 290 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão). O montante supera com folga os valores de mercado atingidos no auge por lendas das últimas décadas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona com Lamine Yamal (Foto: Lluis Gene/AFP)

O número espanta principalmente ao comparar o currículo atual do jovem espanhol, que soma uma Eurocopa, um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha, com o das lendas que dominaram o planeta. Cristiano Ronaldo, por exemplo, alcançou seu pico financeiro no Real Madrid avaliado em 120 milhões de euros, época em que já ostentava cinco Bolas de Ouro e quatro taças da Champions League. Lionel Messi, no topo de sua forma no Barcelona, chegou ao limite de 180 milhões de euros, carregando seis Bolas de Ouro e quatro Champions na bagagem. Já Neymar protagonizou a maior transferência da história em 2017 ao trocar o Barça pelo PSG por 222 milhões de euros, após ter empilhado títulos de expressão como Libertadores e Champions.

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Messi em ação pelo Barcelona (Foto: Pau Barrena / AFP)

Para Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, essa disparidade se justifica pelas transformações econômicas do futebol moderno.

— Isso é o reflexo do futebol atual. Números cada vez maiores tendo em vista a mudança no mercado com patrocínios e receitas mais elevadas. O alto valor do Yamal fala mais sobre a projeção de carreira que ele tem com tudo que ele já joga e já representa aos 18 anos de idade do que sobre tudo que ele já conquistou — avalia o empresário.

Cristiano Ronaldo marcou época no Real Madrid e tem 450 gols pelo time merengue (AFP)

Apesar do status de jogador mais valioso do planeta, Yamal acendeu o sinal de alerta na Espanha às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O atacante desfalcou o Barcelona na reta final da temporada devido a uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Embora a comissão técnica espanhola corra contra o tempo para tê-lo 100% na estreia contra Cabo Verde, o caso levanta o debate sobre o desgaste precoce de jovens atletas.

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— O calendário tem, sim, uma parcela importante de responsabilidade no aumento do número de lesões ao longo da temporada. No caso de jogadores que chegam muito jovens ao profissional, como Estêvão e Rodrygo, essa exposição começa cedo e amplia os fatores de risco — explica Ítalo Silva, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), reforçando que calendários congestionados provocam quedas de desempenho e demandam um desafio extremo dos departamentos de saúde para a gestão de carga de atletas com corpos ainda em desenvolvimento.

Mesmo sob cuidados médicos, Yamal desembarca no como o grande símbolo de uma nova era, quebrando recordes técnicos e financeiros antes mesmo de completar duas décadas de vida.

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