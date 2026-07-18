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Gigante inglês pode tirar Vini Jr. do Real Madrid, segundo portal

Impasse na renovação contratual do brasileiro acende o alerta no Real Madrid

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 14:55
Supervisionado porWilson Spiler,
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Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga
O Manchester United surge como a única equipe inglesa com poderio financeiro capaz de bancar a chegada do craque brasileiro (Foto: Josep Lago / AFP)

O futuro de Vini Jr. no Real Madrid virou uma das grandes incógnitas do mercado de transferências europeu. De acordo com informações reveladas pelo portal Yahoo Sports, o clube espanhol, que inicia um processo de reestruturação sob a liderança do técnico José Mourinho, encontra sérias dificuldades para estender o vínculo do craque brasileiro de 26 anos, abrindo espaço para o interesse real do Manchester United.

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    Com golaço de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Alavés por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
    O atacante Vinicius Junior entrou nos últimos 12 meses de seu contrato com o Real Madrid e vive indefinição nos bastidores (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

    As tratativas entre a diretoria merengue e os representantes de Vini Jr. chegaram a um impasse definitivo nos últimos meses. A situação gera forte preocupação nos bastidores do Santiago Bernabéu, uma vez que o camisa 7 entrou oficialmente nos últimos 12 meses de seu contrato vigente. Para não correr o risco de perder um de seus principais ativos de graça ao fim da temporada, o Real Madrid pode se ver obrigado a avaliar uma venda imediata.

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    • De acordo com informações do jornalista francês Romain Molina, o cenário financeiro da operação restringe o mercado do brasileiro a pouquíssimos interessados. No atual panorama do futebol mundial, o Manchester United desponta como a única equipe com capacidade econômica e espaço na folha salarial para viabilizar o negócio. A engenharia financeira inclui o pagamento da taxa de transferência, comissões de agentes, luvas de assinatura e os vencimentos astronômicos do atleta.

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    Mourinho, o novo treinador do Real Madrid
    José Mourinho inicia o planejamento de uma grande reformulação no elenco do Real Madrid para a temporada europeia (Foto: Reprodução)

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