Gigante inglês pode tirar Vini Jr. do Real Madrid, segundo portal
Impasse na renovação contratual do brasileiro acende o alerta no Real Madrid
O futuro de Vini Jr. no Real Madrid virou uma das grandes incógnitas do mercado de transferências europeu. De acordo com informações reveladas pelo portal Yahoo Sports, o clube espanhol, que inicia um processo de reestruturação sob a liderança do técnico José Mourinho, encontra sérias dificuldades para estender o vínculo do craque brasileiro de 26 anos, abrindo espaço para o interesse real do Manchester United.
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As tratativas entre a diretoria merengue e os representantes de Vini Jr. chegaram a um impasse definitivo nos últimos meses. A situação gera forte preocupação nos bastidores do Santiago Bernabéu, uma vez que o camisa 7 entrou oficialmente nos últimos 12 meses de seu contrato vigente. Para não correr o risco de perder um de seus principais ativos de graça ao fim da temporada, o Real Madrid pode se ver obrigado a avaliar uma venda imediata.
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De acordo com informações do jornalista francês Romain Molina, o cenário financeiro da operação restringe o mercado do brasileiro a pouquíssimos interessados. No atual panorama do futebol mundial, o Manchester United desponta como a única equipe com capacidade econômica e espaço na folha salarial para viabilizar o negócio. A engenharia financeira inclui o pagamento da taxa de transferência, comissões de agentes, luvas de assinatura e os vencimentos astronômicos do atleta.
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