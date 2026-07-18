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Chelsea dá 'chapéu' no Arsenal e fecha contratação recorde

Por 117 milhões de libras, Morgan Rogers será o

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 15:09
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Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea
Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea (Foto: Reprodução / X @ChelseaFC)

O Chelsea chegou a um acordo verbal com o Aston Villa para contratar Morgan Rogers. A proposta de 117 milhões de libras (cerca de R$ 870 milhões) foi aceita, e restam apenas detalhes para a conclusão da transferência. O meia-atacante inglês, de 23 anos, deve assinar contrato de seis temporadas, válido até 2032, com opção de renovação por mais um ano. A informação é do jornalista David Ornstein, do "The Athletic".

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    O exame médico de Rogers está previsto para segunda-feira (20). O jogador já acertou os termos salariais com o Chelsea e manifestou o desejo de defender o clube. O projeto esportivo apresentado pelos londrinos e a chegada do técnico Xabi Alonso foram fatores decisivos para a escolha do atleta.

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    Transferência histórica para o Chelsea

    Caso seja oficializada, a contratação será a mais cara da história do Chelsea. O valor supera os 106 milhões de libras pagos ao Benfica por Enzo Fernández, em 2023, além de estabelecer um novo recorde para transferências envolvendo clubes britânicos, ultrapassando as 116 milhões de libras desembolsadas pelo Manchester City para contratar Elliot Anderson nesta janela.

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    • O Arsenal também demonstrou interesse em Morgan Rogers durante o mercado, mas o jogador optou por seguir para Stamford Bridge. O Aston Villa aceitava negociar o atleta apenas por uma proposta superior a 100 milhões de libras, condição atendida pelo Chelsea.

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    Morgan Rogers comemora gol do Aston Villa
    Morgan Rogers comemora gol do Aston Villa (Foto: Adrian Dennis / AFP)

    Ascensão no Aston Villa

    Morgan Rogers chegou ao Aston Villa em fevereiro de 2024, contratado junto ao Middlesbrough por 7 milhões de libras, com mais 8 milhões previstos em bônus. O Middlesbrough ainda tem direito a 20% do lucro obtido em uma futura venda do jogador.

    Desde então, o meia consolidou-se como um dos principais destaques ofensivos da Premier League. Em 125 partidas pelo Villa, marcou 31 gols e distribuiu 29 assistências. Apenas na temporada 2025/26, participou diretamente de 26 gols, com 14 tentos e 12 assistências em 55 jogos, ajudando a equipe a conquistar a Europa League e garantir vaga na próxima Champions League.

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    Com gol de Morgan Rogers, o Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League
    Com gol de Morgan Rogers, o Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

    Destaque também pela Inglaterra

    Rogers estreou pela seleção principal da Inglaterra em novembro de 2024 e disputou todas as seis partidas da equipe na Copa do Mundo de 2026. O meia foi titular no último jogo da fase de grupos, contra o Panamá, e também atuou na derrota para a Argentina na semifinal.

    Na campanha inglesa, deu a assistência para Anthony Gordon marcar o único gol da seleção diante dos argentinos. Antes de concluir a transferência para o Chelsea, Rogers ainda defenderá a Inglaterra na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, neste sábado (18), contra a França.

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    Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo
    Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

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