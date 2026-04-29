Possível ausência de Estêvão amplia disputa por vaga no ataque da Seleção

A possível ausência do atacante Estêvão na Copa do Mundo ampliou a concorrência por uma vaga no setor ofensivo da Seleção Brasileira. Com uma ruptura quase total no músculo posterior da coxa direita, o jogador tenta se recuperar por meio de tratamento conservador no Brasil para ficar à disposição da convocação, marcada para maio. Caso não reúna condições, o técnico Carlo Ancelotti terá de buscar uma nova opção.

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Entre os nomes cotados para ocupar a vaga estão Neymar, Gabriel Jesus, Igor Thiago, Pedro e Rayan. Os candidatos vivem momentos distintos e possuem perfis variados dentro do elenco.

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Neymar, Gabriel Jesus e Igor Thiago lideram disputa

Neymar é o mais experiente entre os possíveis substitutos. Fora das últimas convocações, o atacante soma 79 gols e 59 assistências em 128 partidas pela Seleção. Sua inclusão na lista final, no entanto, depende de recuperação física. A comissão técnica avalia desempenho recente, versatilidade e adaptação ao modelo de jogo.

Gabriel Jesus, por sua vez, reúne números relevantes: 64 jogos, 19 gols e 13 assistências, totalizando 32 participações diretas. Sua versatilidade é apontada como diferencial, já que pode atuar nas quatro funções do ataque. O atacante também tem em seu currículo o título da Copa América de 2019, com gol na final contra o Peru.

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Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Wigan, pela FA Cup (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Igor Thiago foi convocado pela primeira vez nos amistosos contra França e Croácia e marcou um gol em duas partidas. Pedro, do Flamengo, tem um gol em seis jogos pela Seleção e vive boa fase. Rayan estreou recentemente e ainda não balançou as redes. Os amistosos contra França e Croácia serviram como base para consolidar nomes e testar alternativas antes da definição final.

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