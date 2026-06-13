Treino da Argélia, adversária da Argentina na Copa, é alvo de espionagem de TV; entenda Emissora sobrevoou centro de treinamento com um drone e gerou revolta da delegação argelina

A seleção da Argélia tem adotado uma postura completamente fechada para ambientes externos durante sua preparação da Copa do Mundo. Mas o sigilo foi quebrado nesta última sexta-feira (12), quando um drone sobrevoou o centro de treinamento da equipe, no Kansas, Estados Unidos, que estava fechado para a imprensa. A ação gerou indignação da delegação argelina, que será adversária da Argentina no Mundial.

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Segundo o jornal espanhol AS, o drone que capturou imagens do treinamento da Argélia pertence à emissora KMBC 9, uma afiliada da ABC, um dos maiores canais de televisão dos Estados Unidos. Em imagens que circulam nas redes sociais, retiradas do vídeo, é possível ver jogadores da seleção argelina em círculo durante o treino, comandado pelo técnico Vladimir Petkovic.

Mas não só os treinos da Argélia que têm sido restritos à imprensa ou qualquer outra pessoa que não faça parte da delegação do país nos EUA. Após o episódio do flagra do drone, o jornal AS ouviu de pessoas ligadas à delegação da seleção que a situação está sendo tratada como "uma grave violação de privacidade da equipe". Até este momento não há informações sobre ações da equipe contra a emissora norte-americana que divulgou as imagens.

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O último jogo de preparação para a Copa do Mundo, diante da Bolívia, também aconteceu com o estádio vazio, de portões fechados, e sem nenhuma transmissão televisiva, seja para canais argelinos ou internacionais.

Treino da Argélia foi alvo de espionagem antes de jogo da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A seleção boliviana não teve interferência na escolha do bloqueio de transmissões e aceitou a condição de participar do amistoso. Entretanto, o jornal argentino TYC Sports teve acesso às informações do treino, que foram repassadas pelo próprio goleiro da Bolívia, Lampe, que atua como goleiro do Bolívar-BOL.

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- A Argélia é um adversário que não pressiona bem. Na defesa, eles ficam um pouco estáticos, dependendo muito dos contra-ataques - disse o jogador ao site esportivo argentino.

A estreia da Argélia na Copa do Mundo será diante da Argentina, dia 17 de junho, às 22h (horário de Brasília), em Kansas City. Na sequência, os argelinos enfrentam a Jordânia, dia 23 de junho, às 00h, em Santa Clara, na Califórnia. O terceiro e último jogo da fase de grupos será contra a Áustria, dia 27 de junho, às 23h, novamente em Kansas City.