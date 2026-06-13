Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (13/6) Brasil será a grande atração do dia em duelo contra Marrocos

A Copa do Mundo de 2026 continua neste sábado (13) com quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O grande destaque do dia é a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, em duelo importante pelo Grupo G. A rodada também conta com confrontos envolvendo Catar, Suíça, Haiti, Escócia, Austrália e Turquia.

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Além do Brasil, entram em campo seleções que buscam começar o Mundial com o pé direito e ganhar força na disputa por uma vaga na fase eliminatória. O encerramento da rodada acontece já na madrugada de domingo, com Austrália e Turquia.

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Confira os jogos da Copa do Mundo deste sábado (13), com horários e onde assistir ao vivo:

16h – Catar x Suíça – CazéTV

19h – Brasil x Marrocos – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

22h – Haiti x Escócia – CazéTV

1h – Austrália x Turquia – CazéTV, Globo e Sportv

Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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