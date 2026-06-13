Craque da França na Copa do Mundo se declara a Messi: "É o melhor da história do futebol" Dembélé é um dos astros da edição do Mundial

Um dos principais nomes da França para a Copa do Mundo de 2026, Ousmane Dembélé não economizou elogios ao falar sobre Lionel Messi. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o atacante do Paris Saint-Germain classificou o argentino como o maior jogador da história e afirmou que a idade não diminui o perigo representado pelo camisa 10 da Albiceleste.

continua após a publicidade

Questionado sobre as chances de Messi voltar a conquistar uma Copa do Mundo aos 38 anos, 39 dia 24 dia junho, Dembélé foi categórico ao defender o craque argentino.

— Claro que ele pode ganhar novamente. ele pode ganhar qualquer título possível. Eu vi isso de perto no Barcelona — afirmou.

O francês minimizou o impacto da idade sobre o desempenho do astro argentino e destacou que suas qualidades continuam fazendo a diferença em alto nível.

continua após a publicidade

— A idade não muda nada. Messi é o melhor jogador que já vi e o melhor da história do futebol. Ele continua extremamente perigoso e capaz de decidir partidas. Mesmo aos 38 anos, mantém qualidades únicas. Precisaremos ter muito cuidado, porque ele tem condições de ganhar uma Copa do Mundo novamente. — completou.

Respeito à Argentina

Atual campeã mundial, a Argentina aparece entre as favoritas ao título da Copa do Mundo. Para Dembélé, o retrospecto recente da equipe comandada por Lionel Scaloni exige atenção de qualquer adversário.

continua após a publicidade

O atacante lembrou que a derrota francesa na final do Mundial do Catar ficou no passado, mas admitiu que a lembrança serve como combustível para os Bleus na busca pelo título.

— Aquela final foi uma grande decepção para nós, mas já se passaram quatro anos. Muita coisa mudou nas duas seleções desde então. Claro que ainda lembramos daquele jogo, mas usamos isso como motivação para tentar fazer uma Copa do Mundo melhor agora — disse.

França entre as favoritas

Apesar de colocar a Argentina entre os principais candidatos ao título, Dembélé evitou apontar uma seleção favorita absoluta para o torneio.

— Espanha, Argentina, Alemanha, Portugal e Inglaterra têm equipes muito fortes. Todas chegam com condições de lutar pelo título. Em uma Copa do Mundo, qualquer detalhe pode fazer a diferença — avaliou.

Dembélé observado por Cherki durante treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França na Copa do Mundo

A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável