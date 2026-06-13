Alemanha sofre com calor dos EUA na Copa, e treinador impõe 'proibição' ao elenco Elenco tem tido dificuldades de lidar com as altas temperaturas, mas foi "salvo" por tecnologia do estádio da estreia no Mundial

A Alemanha encerra neste sábado (13) a preparação para enfrentar Curaçao em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, que acontece no domingo, às 14h (horário de Brasília). Apesar do amplo favoritismo técnico, a equipe tem sofrido com um problema que atinge todas as seleções, mas em especial as europeias: o calor. O time comandado por Julian Nagelsmann passou por algumas dificuldades durante as atividades na Carolina do Norte, base da delegação no Mundial, e obrigou o treinador a impor uma "proibição" aos jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico passou uma orientação ao elenco desde o início das atividades nos EUA, que começaram nesta última semana, de que eles não devem usar o tempo livre fora dos treinamentos para ficar dentro dos quartos do hotel ou em ambientes com uso constante de ar-condicionado. Apesar do conforto das temperaturas mais amenas, o treinador entende que é preciso acostumar os atletas com o cenário externo e com as temperaturas ao ar livre.

Por isso, Neuer, Kimmich e companhia devem dar prioridade às atividades fora do hotel. Algumas imagens divulgadas pela Alemanha e flagradas por fotógrafos no complexo de treinamento da equipe flagraram jogadores se deslocando de bicicleta entre os quartos e os gramados de treinamento. As informações foram divulgadas pelo jornal alemão Bild.

continua após a publicidade

Segundo o veículo, o elenco chegou a se reunir para uma festa na piscina dentro do complexo da Universidade de Wake Forest, casa do país durante a Copa do Mundo. No campo de treinamento, a alternativa foi instalar dois ventiladores especiais que emitem vapor de água na lateral do campo para refrescar os jogadores. O técnico Nagelsmann também optou por colocar um toldo para fazer sombra e poder comandar as atividades sem sofrer com o sol constante.

Durante a semana, os termômetros na Carolina do Norte chegaram a registrar 40º durante as atividades no campo. O serviço meteorológico emitiram alertas de que o calor com altas temperaturas podem se estender até perto das 20h, principalmente por conta dos dias mais longos e a demora do sol se pôr nos Estados Unidos nesta época do ano.

continua após a publicidade

Alemanha comemora jogo em estádio climatizado

A boa notícia para Julian Nagelsmann e seus jogadores é que a estreia contra Curaçao será no NGR Stadium, chamado na Copa do Houston Stadium. A arena localizada no Texas é uma das cinco que possuem a tecnologia do teto retrátil e são climatizados na parte interna, o que permite esfriar a temperatura no Verão, como nesta situação, ou aumentar durante o inverno.

Para o centroavante Deniz Undav, do Sttutgart, comemorou que o estádio da partida é fechado e afirmou que tem evitado ao máximo a exposição direta ao sol, mesmo com a recomendação do técnico Julian Nagelsmann.

- Fico feliz que o estádio esteja fechado. Assim não fica tão quente quanto nos treinos [...] E eu nçao saio para o lado de fora tanto assim, fico mais na parte interna. Quando saio, uso uma jaqueta para evitar qualquer insolação - disse o centroavante em coletiva.

O zagueiro Jonathan Tah teve uma postura mais firme ao falar sobre como o elenco tem lidado com as altas temperaturas. O defensor afirmou que prefere colocar o foco do trabalho na parte técnica e que os jogadores vão sentir mais o impacto do calor se ficarem se "importando demais" com a situação.

- Você lidar pior com isso se reclamar demais. Todos nós deveríamos aceitar isso. Temos tudo o que precisamos para compensar da melhor forma possível. Será importante esquecer isso e focar no que importa - declarou o zagueiro do Bayern de Munique.

Jonathan Tah foi um dos jogadores que falou sobre a onda de calor nos EUA (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável