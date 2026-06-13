logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Alemanha sofre com calor dos EUA na Copa, e treinador impõe 'proibição' ao elenco

Elenco tem tido dificuldades de lidar com as altas temperaturas, mas foi "salvo" por tecnologia do estádio da estreia no Mundial

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
13/06/2026 14:07
Favorite o Lance! no Google
julian nagelsmann técnico treinador alemanha copa do mundo
Julian Nagelsmann durante treinamento da Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Alemanha encerra neste sábado (13) a preparação para enfrentar Curaçao em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, que acontece no domingo, às 14h (horário de Brasília). Apesar do amplo favoritismo técnico, a equipe tem sofrido com um problema que atinge todas as seleções, mas em especial as europeias: o calor. O time comandado por Julian Nagelsmann passou por algumas dificuldades durante as atividades na Carolina do Norte, base da delegação no Mundial, e obrigou o treinador a impor uma "proibição" aos jogadores.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Capitão de Curaçao mostra confiança antes de duelo com a Alemanha: ‘Até o último minuto’

    Copa do Mundo
    Há 21 horas
  • David Raum, meia da Alemanha, acredita que a seleção possa ir longe nesta Copa do Mundo.

    ‘Vamos muito longe’: meia da Alemanha vê seleção na briga pelo título da Copa

    Copa do Mundo
    Há 22 horas
  • Assan Ouédraogo rb leipzig alemanha

    Convocado da Alemanha revela conversa ao saber de vaga na Copa: ‘Você está bêbado?’

    Copa do Mundo
    Há 1 dia

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O técnico passou uma orientação ao elenco desde o início das atividades nos EUA, que começaram nesta última semana, de que eles não devem usar o tempo livre fora dos treinamentos para ficar dentro dos quartos do hotel ou em ambientes com uso constante de ar-condicionado. Apesar do conforto das temperaturas mais amenas, o treinador entende que é preciso acostumar os atletas com o cenário externo e com as temperaturas ao ar livre.

    Por isso, Neuer, Kimmich e companhia devem dar prioridade às atividades fora do hotel. Algumas imagens divulgadas pela Alemanha e flagradas por fotógrafos no complexo de treinamento da equipe flagraram jogadores se deslocando de bicicleta entre os quartos e os gramados de treinamento. As informações foram divulgadas pelo jornal alemão Bild.

    continua após a publicidade

    Segundo o veículo, o elenco chegou a se reunir para uma festa na piscina dentro do complexo da Universidade de Wake Forest, casa do país durante a Copa do Mundo. No campo de treinamento, a alternativa foi instalar dois ventiladores especiais que emitem vapor de água na lateral do campo para refrescar os jogadores. O técnico Nagelsmann também optou por colocar um toldo para fazer sombra e poder comandar as atividades sem sofrer com o sol constante.

    Durante a semana, os termômetros na Carolina do Norte chegaram a registrar 40º durante as atividades no campo. O serviço meteorológico emitiram alertas de que o calor com altas temperaturas podem se estender até perto das 20h, principalmente por conta dos dias mais longos e a demora do sol se pôr nos Estados Unidos nesta época do ano.

    continua após a publicidade

    Alemanha comemora jogo em estádio climatizado

    A boa notícia para Julian Nagelsmann e seus jogadores é que a estreia contra Curaçao será no NGR Stadium, chamado na Copa do Houston Stadium. A arena localizada no Texas é uma das cinco que possuem a tecnologia do teto retrátil e são climatizados na parte interna, o que permite esfriar a temperatura no Verão, como nesta situação, ou aumentar durante o inverno.

    Para o centroavante Deniz Undav, do Sttutgart, comemorou que o estádio da partida é fechado e afirmou que tem evitado ao máximo a exposição direta ao sol, mesmo com a recomendação do técnico Julian Nagelsmann.

    - Fico feliz que o estádio esteja fechado. Assim não fica tão quente quanto nos treinos [...] E eu nçao saio para o lado de fora tanto assim, fico mais na parte interna. Quando saio, uso uma jaqueta para evitar qualquer insolação - disse o centroavante em coletiva.

    O zagueiro Jonathan Tah teve uma postura mais firme ao falar sobre como o elenco tem lidado com as altas temperaturas. O defensor afirmou que prefere colocar o foco do trabalho na parte técnica e que os jogadores vão sentir mais o impacto do calor se ficarem se "importando demais" com a situação.

    - Você lidar pior com isso se reclamar demais. Todos nós deveríamos aceitar isso. Temos tudo o que precisamos para compensar da melhor forma possível. Será importante esquecer isso e focar no que importa - declarou o zagueiro do Bayern de Munique.

    Jonathan Tah zagueiro da alemanha copa do mundo
    Jonathan Tah foi um dos jogadores que falou sobre a onda de calor nos EUA (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
    Copa do MundoChef renomado, Gordon Ramsay, visita rival do Brasil antes da estreia na CopaHá 4 minutos
    Camisas brasil (Fotos: reproduçãoNike)
    Copa do MundoConheça os uniformes do Brasil na Copa: veja os modelos e os preçosHá 4 minutos
    João Felix
    Copa do MundoJoão Félix, da seleção portuguesa, leva bronca após atender influenciadorHá 14 minutos
    Técnico do Escócia, Stephen Clark, durante última entrevista coletiva antes da estreia contra o Haiti, neste sábado (13)
    Copa do MundoTécnico da Escócia vê chance de 'algo especial' na Copa e torcida invade Boston; veja maisHá 20 minutos
    Pedro Neto Portugal
    Copa do MundoBastidores: Portugal encerra preparação para a Copa; veja vídeoHá 35 minutos
    O presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com jornalistas a bordo do Air Force One a caminho da Flórida, em 6 de fevereiro de 2026. (Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoTrump parabeniza seleção dos EUA após goleada na estreia da Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Vini Jr. admite oscilação no Brasil, mas banca favoritismo na Copa
    Mbappé - França - Seleção francesa
    Mbappé revela talento curioso e toca flauta antes de estreia na Copa; veja vídeo
    Brasil reencontra estádio marcado por Neymar e recordes nos EUA
    cristiano ronaldo portugal
    Ídolo do Corinthians fala em abrir mão do hexa por título de Cristiano Ronaldo
    De Bruyne - Croácia x Bélgica
    Calor na Copa: Bélgica usa saunas e banhos quentes como armas secretas na estreia
    Cafu compara Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)
    Brasil x Marrocos: Neymar joga hoje?
    Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapres)
    Antes de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick manda recado
    bobadilla
    Bobadilla na Copa do Mundo: como foi a estreia do jogador do São Paulo?
    Romário dispara após fala de Ancelotti: 'Brasil ter medo de alguém?'
    Neil El Aynaoui diz que jogar contra o Brasil é um dos seus sonhos de infância (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Craque do Marrocos abre o jogo antes de duelo contra o Brasil: 'Desde criança'
    Edmilson Junior, Lopetegui, Xhaka (Fotos AFP)
    Time de 'brasileiros', ex-técnico do Real Madrid e cobras no CT: As curiosidades de Catar e Suíça
    Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)
    Jornal da Espanha repercute goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai: 'Showtime'
    Paul Clement e Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)
    Braço direito de Ancelotti revela bastidores da Seleção e obsessão pelo hexa