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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (13/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 06:00
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Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)
Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)

A agenda deste sábado (13) é dominada pela Copa do Mundo de 2026, com quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O principal destaque para o torcedor brasileiro é a estreia da Seleção diante do Marrocos, adversário direto no Grupo G. O dia ainda conta com confrontos envolvendo Suíça, Escócia, Turquia, Austrália e Catar.

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    Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 13 de junho de 2026):

    Copa do Mundo 🏆

    16h – Catar x Suíça – CazéTV
    19h – Brasil x Marrocos – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    22h – Haiti x Escócia – CazéTV
    1h – Austrália x Turquia – CazéTV, Globo e Sportv

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    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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