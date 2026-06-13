Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (13/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A agenda deste sábado (13) é dominada pela Copa do Mundo de 2026, com quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O principal destaque para o torcedor brasileiro é a estreia da Seleção diante do Marrocos, adversário direto no Grupo G. O dia ainda conta com confrontos envolvendo Suíça, Escócia, Turquia, Austrália e Catar.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 13 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

16h – Catar x Suíça – CazéTV

19h – Brasil x Marrocos – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

22h – Haiti x Escócia – CazéTV

1h – Austrália x Turquia – CazéTV, Globo e Sportv

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Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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