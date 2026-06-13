Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (13/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A agenda deste sábado (13) é dominada pela Copa do Mundo de 2026, com quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O principal destaque para o torcedor brasileiro é a estreia da Seleção diante do Marrocos, adversário direto no Grupo G. O dia ainda conta com confrontos envolvendo Suíça, Escócia, Turquia, Austrália e Catar.
Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações
Gabi Guimarães fica fora da estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei
Holanda x Argélia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 13 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
16h – Catar x Suíça – CazéTV
19h – Brasil x Marrocos – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
22h – Haiti x Escócia – CazéTV
1h – Austrália x Turquia – CazéTV, Globo e Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.