Em meio a restrições, Fifa autoriza seleção feminina do Afeganistão a disputar competições
'Afghan Women United' é formado por afegãs que moram fora do país e receberá apoio da entidade
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A Fifa aprovou uma mudança em seu regulamento de governança que permite a jogadoras afegãs representar o país em competições oficiais, mesmo sem a atuação da federação nacional. A decisão ocorre em meio ao cenário do Talibã no controle do Afeganistão, onde mulheres enfrentam restrições a direitos básicos, incluindo trabalho, educação e prática esportiva.
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A decisão foi tomada pelo Conselho da entidade durante reunião realizada em Vancouver e cria um mecanismo para registro de equipes em situações consideradas excepcionais, caso da Afghan Women United, a seleção do Afeganistão composta por atletas que vivem fora do país.
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O que muda
Com a mudança, o Conselho da FIFA passa a ter autorização para estabelecer ou reconhecer seleções nacionais quando uma associação membro não consegue cumprir essa função. No caso do Afeganistão, a medida atende a jogadoras que estão fora do país e não tinham possibilidade de competir internacionalmente sob a própria bandeira.
A iniciativa será implementada em conjunto com a Confederação Asiática de Futebol (AFC), responsável pela organização regional. A nova estrutura permitirá que atletas, incluindo integrantes do grupo Afghan Women United, participem de competições oficiais com reconhecimento esportivo. Esse grupo já vinha sendo apoiado pela FIFA como alternativa para manter a atividade das jogadoras desde 2025.
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Fifa apoiará seleção feminina do Afeganistão
Além da autorização formal, a FIFA também ficará responsável pela parte operacional. A entidade vai conduzir o registro da equipe, organizar a logística e oferecer suporte técnico, humano e financeiro. O plano inclui a criação de um ambiente estruturado para treinamentos e jogos, com acompanhamento contínuo durante o período de transição.
A previsão é que o processo de implementação ocorra de forma gradual, com manutenção do apoio às atletas por até dois anos. Durante esse período, serão realizadas atividades preparatórias, incluindo períodos de treinamento e amistosos internacionais. Um dos próximos compromissos previstos é um período de treinos na Nova Zelândia, com possibilidade de jogos contra seleções locais.
Situação das mulheres no Afeganistão
De acordo com a ONU Mulheres, as mulheres e meninas no Afeganistão enfrentam restrições amplas desde 2021, que afetam acesso à educação, trabalho, saúde e participação pública. Meninas não podem frequentar o ensino secundário, e mulheres estão impedidas de estudar em universidades e atuar em diversos setores profissionais. Também há limitações à circulação e presença em espaços públicos, além da exclusão da vida política formal.
O acesso à saúde é reduzido por restrições de mobilidade e falta de profissionais mulheres, com indicadores como mortalidade materna e casamento infantil. A participação feminina no mercado de trabalho é baixa, com muitas mulheres atuando apenas em atividades informais.
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