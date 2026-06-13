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Memphis pode igualar ídolos e bater recordes da Holanda em Copas do Mundo

Terceira participação no Mundial pode render novas marcas ao atacante

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
13/06/2026 07:00
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Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Davide Spada/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress)
Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Davide Spada/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress)

O atacante Memphis Depay inicia sua terceira participação em Copa do Mundo com a chance de alcançar marcas históricas pela seleção da Holanda. Além da busca pelo inédito título mundial dos holandeses, o jogador do Corinthians pode subir posições no ranking de atletas com mais partidas disputadas pelo país no torneio.

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    Atualmente, Memphis soma nove jogos em Copas do Mundo e está fora do grupo dos primeiros colocados da lista histórica. Caso participe dos três compromissos da Holanda na fase de grupos, chegará a 12 partidas e igualará Dennis Bergkamp, passando a integrar o top-5 da seleção holandesa na competição.

    O avanço da equipe no mata-mata pode fazer o atacante escalar ainda mais posições. Dependendo da campanha da Holanda, Memphis poderá alcançar antigos ídolos da seleção e até assumir a liderança do ranking de jogos em Copas do Mundo, desde que entre em campo em todos os jogos.

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    Tabela com possibilidades dos números de Memphis

    1. Fase de grupos: alcançaria 12 jogos (5º com mais jogos)
    2. Segunda fase: alcançaria 13 jogos (4º com mais jogos)
    3. Oitavas de final: alcançaria 14 jogos (3º com mais jogos)
    4. Quartas de final: alcançaria 15 jogos (2º com mais jogos)
    5. Semifinal: alcançaria 16 jogos (2º com mais jogos de forma isolada)
    6. Final: alcançaria 17 jogos (1º com mais jogos)

    Top-10 mais jogos em Copas:

      1.
    1. Robin van Persie e Wesley Sneijder (17 jogos)
      2. 2.
    2. Dirk Kuyt e Arjen Robben (15 jogos)
      3. 3.
    3. Ruud Krol, Wim Jansen e Johnny Rep (14 jogos)
      4. 4.
    4. Arie Haan e Rob Rensenbrink (13 jogos)
      5. 5.
    5. Dennis Bergkamp (12 jogos)
    Memphis durante treino da Holanda nos Estados Unidos (Foto: Juan Mabromata / AFP)
    Memphis durante treino da Holanda nos Estados Unidos (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    Números de Memphis em Copas do Mundo e artilharia

    Memphis Depay chega à Copa do Mundo de 2026 com números consistentes pela seleção da Holanda no principal torneio do futebol. Em nove partidas disputadas em Mundiais, o atacante marcou três gols e distribuiu uma assistência, participando diretamente de um gol a cada 119 minutos em campo. Apesar de ter sido titular em apenas quatro desses compromissos, o jogador conseguiu manter boa presença ofensiva, com média de 1,8 finalização por jogo, sendo uma delas na direção do gol.

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    Os dados também mostram eficiência nas oportunidades criadas. Memphis apresenta 56% de pontaria nas finalizações e converteu 33% das chances claras que teve em Copas do Mundo. Além disso, registra média de 0,7 passe decisivo por partida e precisou de apenas 5,3 chutes para balançar as redes. O desempenho rende ao camisa 10 uma nota média de 6,97 no Sofascore, reforçando sua importância para a seleção holandesa em torneios mundiais.

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    Memphis Depay também tem a oportunidade de subir no ranking dos maiores artilheiros da história da Holanda em Copas do Mundo. Com três gols marcados em nove partidas, o atacante divide posição com Johan Cruyff e Cody Gakpo entre os principais goleadores do país no torneio. À sua frente aparecem nomes históricos do futebol holandês, como Johnny Rep, líder isolado com sete gols, além de Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Rob Rensenbrink e Dennis Bergkamp, todos com seis.

    A diferença para as primeiras colocações, no entanto, é considerada acessível. Caso mantenha o desempenho ofensivo e avance com a seleção holandesa nas fases eliminatórias, Memphis pode alcançar rapidamente os primeiros colocados.

    Com apenas três gols de distância para igualar Van Persie, Sneijder, Robben, Rensenbrink e Bergkamp, o atacante do Corinthians chega ao Mundial de 2026 com a chance de se aproximar de alguns dos maiores ídolos da história da equipe e entrar de vez na disputa pelo topo da artilharia holandesa em Copas do Mundo.

    1. Johnny Rep (7 gols)
    2. Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Rob Rensenbrink e Dennis Bergkamp (6 gols)
    3. Johan Neeskens (5 gols)
    4. Memphis Depay, Johan Cruyff e Cody Gakpo (3 gols)
    Memphis Depay com a camisa da Holanda em Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)
    Memphis Depay com a camisa da Holanda em Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

    Holanda na Copa do Mundo

    A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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