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'It's coming home'?: Inglaterra busca quebrar 'maldição' para vencer a Copa

Seleção inglesa não vence um título desde 1966

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 06:30
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Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

A Inglaterra chega à Copa do Mundo com um só objetivo: voltar a vencer o Mundial. Desde 1966, quando sediaram o torneio pela única vez, os ingleses não sabem o que é só conquistar o título mais prestigiado do futebol, mas também qualquer outro troféu. Os motivos são vários; uns alegam azar ou incompetência, outros acreditam em uma maldição, que surgiu justamente no dia em que foram os donos do mundo pela única vez.

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    Primeiras participações em Copas do Mundo

    Inventores do futebol, a Inglaterra não consegue converter sua fama no esporte em títulos. Nas primeiras edições da Copa do Mundo, os ingleses decidiram não participar por tensões com a Fifa e ficaram de fora de 1930, 1934 e 1938. Após se resolverem com a entidade, os ingleses estiveram no Mundial de 1950, realizado no Brasil, e o primeiro após a Segunda Guerra Mundial.

    Mesmo favorita ao título, a Inglaterra caiu na primeira fase, com uma derrota inesperada para os Estados Unidos, que era composta por amadores, e para a Espanha, que se classificou com 100% de aproveitamento. Nas edições de 1954, 1958 e 1962, a seleção inglesa alcançou as quartas de final em duas oportunidades, mas longe de sonhar com o título, algo que mudaria em 1966.

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    O primeiro e único título

    A Inglaterra foi o país-sede da Copa do Mundo de 1966 e chegava como uma das favoritas a vencer o título mundial. Com jogadores históricos como Gordon Banks, Bobby Moore e Bobby Charlton, os comandados por Alf Ramsey estrearam com um empate contra o Uruguai, mas se recuperaram ao vencer o México e a França para se classificarem para a fase final na primeira colocação.

    No mata-mata, eliminaram a Argentina nas quartas por 1 a 0, bateram Portugal nas semifinais por 2 a 1 e chegaram à final da Copa do Mundo para encarar a Alemanha, no Estádio de Wembley.

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    A decisão começou emocionante, com a Alemanha abrindo o placar aos 12 minutos com Helmut Haller, mas Geoff Hurst empatou logo depois. No segundo tempo, a Inglaterra virou com Martin Peters e encaminhava o título até os 44 minutos, quando Wolfgang Weber igualou o placar e forçou a prorrogação.

    No tempo extra, Hurst invadiu a área da Alemanha e bateu forte no gol defendido por Hans Tilkowski. A bola acertou o travessão e quicou na linha. Sem nenhuma tecnologia para auxiliar a arbitragem, o gol foi validado e a Inglaterra abriu 3 a 2. Nos minutos finais, Hurst aproveitou contra-ataque e marcou o gol que sacramentou o título mundial da Inglaterra por 4 a 2.

    O capitão Bobby Moore ergue a Taça Jules Rimet após a Inglaterra vencer a Alemanha Ocidental em uma final histórica e repleta de polêmicas de arbitragem no Estádio de Wembley. (FIFA)
    O capitão Bobby Moore ergue a Taça Jules Rimet após a Inglaterra vencer a Alemanha Ocidental em uma final histórica e repleta de polêmicas de arbitragem no Estádio de Wembley (Foto: FIFA)

    A Maldição do gol da Inglaterra

    O terceiro gol da Inglaterra foi alvo de muita polêmica, pois muitos apontaram que a bola não entrou e que a arbitragem errou ao dar o gol para os ingleses. Assim, diversos torcedores acreditam na "Maldição de 1966", em que a lenda sugere que o "fantasma" desse gol fantasma assombra a seleção inglesa até hoje, já que, desde então, a seleção nunca mais venceu nenhum torneio.

    Gol polêmico da Inglaterra sobre a Alemanha na final da Copa do Mundo de 1966 (Foto: Reprodução)
    Gol polêmico da Inglaterra sobre a Alemanha na final da Copa do Mundo de 1966 (Foto: Reprodução)

    Os quases da Inglaterra

    Tanto em Copa do Mundo quanto em Eurocopa, a Inglaterra nunca mais levantou um título. No Mundial, os ingleses tiveram a melhor colocação apenas em 2018, quando foram eliminados na semifinal e perderam a disputa do terceiro lugar para a Bélgica. Mesmo com diversas gerações consideradas talentosas, amargaram cinco eliminações nas quartas de final, além de não conseguirem se classificar para as competições de 1974, 1978 e 1994.

    Em Eurocopas, o retrospecto da Inglaterra é ainda pior. Desde a criação do torneio, em 1960, os ingleses nunca venceram. Em 1996, o país sediou o torneio, o que deu esperança para a torcida, que sonhou com uma repetição de 1966.

    A expectativa era tão grande que a banda The Lightning Seeds criou a música "Three Lions", com o famoso refrão que repete a frase "Football It's coming home" (O futebol está voltando para casa). Porém, a Inglaterra foi eliminada pela Alemanha nas semifinais. Na disputa por pênaltis, Gareth Southgate desperdiçou a cobrança decisiva, que garantiu a classificação dos alemães à final.

    Na edição de 1966, sediada pela Inglaterra, a Alemanha sagrou-se tricampeã ao derrotar a República Checa por 2 a 1, na final, com dois gols de Oliver Bierhoff, no estádio de Wembley (Foto: AFP)

    Vilão em 1996, Southgate se tornou técnico da Inglaterra em 2016 e ficou perto de se redimir pelo pênalti perdido, mas bateu na trave duas vezes. Em 2021, contra a Itália, em Wembley, os ingleses abriram o placar sobre os italianos, mas sofreram o empate. Nos pênaltis, Rashford, Sancho e Saka perderam, e os italianos levaram o troféu.

    Três anos depois, Southgate comandou a Inglaterra para mais uma final de Eurocopa, contra a Espanha, no Estádio Olímpico de Berlim. Porém, os espanhóis venceram por 2 a 1 e a Inglaterra foi vice-campeã mais uma vez.

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    A Inglaterra foi vice-campeã da Eurocopa de 2024 (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

    Agora vai?

    Com todos esses traumas, os jogadores da seleção inglesa buscam apenas vencer uma Copa do Mundo, mas libertar o grito de "É campeão" de três gerações que nunca viram a Inglaterra ser campeã. Além de "trazer o futebol para casa", derrubar o fantasma de 1966 será primordial para o futuro, principalmente para 2028, quando o país — junto com a Irlanda — irá sediar a Eurocopa.

    A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    A Inglaterra venceu a Costa Rica em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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