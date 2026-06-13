Filipe Luís de olho: atacante do Monaco brilha na Copa do Mundo Técnico brasileiro recebe excelentes notícias logo na estreia do Mundial

O ex-lateral e ídolo do Flamengo, Filipe Luís é o novo treinador do Monaco para a próxima temporada. Em sua primeira experiência no futebol europeu, o técnico brasileiro já recebeu excelentes notícias logo na estreia da Copa do Mundo. O atacante Folarin Balogun, destaque da seleção dos Estados Unidos e peça-chave do clube monegasco, teve uma atuação memorável na goleada avassaladora por 4 a 1 contra o Paraguai.

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O jovem centroavante de 24 anos comandou a vitória norte-americana com dois gols na partida. Contratado pelo Monaco em agosto de 2023 por € 40 milhões (cerca de R$ 215 milhões na cotação da época) junto ao Arsenal, Balogun vive franca ascensão na carreira. Na última edição do Campeonato Francês, o atleta balançou as redes 13 vezes em 30 jogos, feito que o garantiu o quarto lugar na artilharia da Ligue 1. Além disso, o jogador marcou cinco gols na UEFA Champions League 2025/26, consolidando um perfil que une força física, velocidade e refino na finalização.

Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)

O acerto com o Monaco marca o retorno de Filipe Luís à beira dos gramados após um início de carreira avassalador no comando do Flamengo. No clube carioca, ele conquistou a Copa do Brasil em 2024, além da Libertadores e do Brasileirão em 2025. Livre no mercado desde o dia 3 de março deste ano, após a demissão no Campeonato Carioca, o profissional encerra um hiato de três meses para assumir o desafio no 'Velho Continente'.

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No Principado, o comandante brasileiro liderará um elenco estelar. Além do próprio Balogun, o plantel conta com o meio-campista francês Paul Pogba, campeão mundial em 2018, o jovem espanhol Ansu Fati, ex-Barcelona, e os laterais brasileiros Caio Henrique e Vanderson.

Balogun em duelo diante do PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Curiosidade: O legado brasileiro no Monaco

Filipe Luís não é o pioneiro do Brasil no comando técnico do clube. Em 2007, o ex-zagueiro Ricardo Gomes assumiu a equipe monegasca, onde permaneceu até 2009. Com uma carreira vitoriosa que inclui passagens marcantes por São Paulo, PSG e pela Seleção Brasileira Olímpica, Ricardo Gomes ficou amplamente conhecido por liderar o Vasco da Gama no título da Copa do Brasil de 2011.

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Naquele mesmo ano, o veterano sofreu um grave AVC durante o clássico contra o Flamengo. Após um longo período de superação na recuperação, ele retornou aos gramados anos mais tarde para dar sequência à sua trajetória no esporte, tanto em funções técnicas quanto em cargos executivos.

Ricardo Gomes no comando do Vasco (Foto: Miguel Schincariol / Lancepress!)

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