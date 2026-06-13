Flamengo venceu seleção dos Estados Unidos e foi campeão em solo americano; entenda Rubro-Negro enfrentou os Estados Unidos em 1990, ano de Copa do Mundo

Os Estados Unidos venceram o Paraguai nesta sexta-feira (12) por 4 a 1, e a boa partida dos americanos serviu para que um clube sul-americano relembrasse uma oportunidade em que os donos da casa da Copa de 2026 foram batidos pelo brasileiro: em 1990, o Flamengo fez uma excursão para os Estados Unidos visando disputar um torneio chamado Marlboro Cup, que contaria com quatro participantes: o Rubro-Negro carioca, o Alianza Lima e o Sporting Cristal, do Peru, e a própria seleção dos Estados Unidos.

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Neste mesmo ano, os estadunidenses disputaram a Copa do Mundo na Itália, encerrando um período de mais de 40 anos sem participar da competição, mas não chegaram a passar da fase de grupos. No primeiro confronto do quadrangular, o Flamengo já enfrentou de cara o selecionado que disputou o mundial, no Giants Stadium.

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Manchete do Jornal dos Sports sobre Flamengo x EUA. (Imagem: Divulgação/Flamengo)

Os Rubro-Negros venceram o jogo por 1 a 0, com gol do zagueiro Fernando. Avançando para a final, o clube brasileiro precisou enfrentar em seguida o Alianza Lima, equipe peruana, dois dias depois.

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O Mengão, mais uma vez, conseguiu sobressair e venceu a equipe peruana por 1 a 0 na grande final, com gol marcado pelo atacante Gaúcho, e conquistou a taça Marlboro. O clube compartilhou nas redes sociais as imagens da vitória sobre a seleção norte-americana. Veja abaixo:

Vencer a seleção americana em Nova Jersey deu a arrancada que o time precisava para fazer história!

Confira as imagens exclusivas desse triunfo histórico do Mais Querido em solo americano!



🎥 Malboro



👇 pic.twitter.com/ubiWRtBfa0 — Flamengo (@Flamengo) June 13, 2026

O clube anunciou via redes sociais que a história da conquista da taça sobre os americanos é apenas a primeira de várias outras que pretende publicar ao longo da Copa do Mundo de 2026.

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