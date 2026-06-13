logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Árbitro de Brasil x Marrocos já foi detido em operação contra tráfico e prostituição

Slavko Vinčić foi interrogado e liberado após ação em 2020

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 10:25
Favorite o Lance! no Google
Slavko Vincic esteve em um jogo do Mundial (Foto: Stu Forster / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Slavko Vincic esteve no jogo entre River Plate e Monterrey no Mundial (Foto: Stu Forster / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Responsável por apitar o confronto entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo de 2026, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), o árbitro esloveno Slavko Vinčić carrega no currículo uma passagem inusitada fora dos gramados. Em maio de 2020, o juiz foi detido durante uma grande operação policial na cidade de Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, em uma investigação que apurava uma rede de tráfico de drogas, armas e prostituição.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Minha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeã

    Fora de Campo
    Há 6 horas
  • Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo

    Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira

    Fora de Campo
    Há 6 horas
  • Ex-defensora destaca dupla de zagueiros da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

    Alline Calandrini avalia Marquinhos como capitão da Seleção: ‘Claramente’

    Fora de Campo
    Há 6 horas

    • ➡️ Estreia do Brasil na Copa do Mundo; qual o seu palpite? Vote

    Na ocasião, a polícia invadiu uma propriedade rural onde acontecia uma festa e conduziu 35 pessoas para interrogatório. Entre os detidos estavam 26 homens, incluindo Vinčić, e nove mulheres. Durante a operação, os agentes apreenderam armas de fogo, pacotes de cocaína, equipamentos eletrônicos e mais de 10 mil euros (aproximadamente R$ 58,7 mil) em dinheiro.

    Apesar de ter sido levado para prestar depoimento, o árbitro não foi indiciado nem acusado de qualquer crime.

    Captura de tela 2024-05-27 192854
    Slavko Vinčić é árbitro FIFA desde 2010 e vai apitar a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

    🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 11x para sair 1 gol ou mais em Brasil contra Marrocos — apenas para novas contas na Esportivabet

    Em entrevista ao jornal esloveno Večer, Vinčić afirmou que estava no local apenas para um encontro de negócios e que aceitou um convite para almoçar sem conhecer a verdadeira natureza do evento.

    continua após a publicidade

    - Fui parar nessa fazenda por acaso. Estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios e aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo o meu maior erro - declarou na época.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O árbitro também ressaltou que não possuía qualquer ligação com os investigados.

    - Quando a polícia descobriu que não conhecíamos as pessoas envolvidas, fomos liberados - explicou.

    O episódio chegou a gerar repercussão na Eslovênia. À época, o presidente da associação nacional de árbitros, Vladimir Sajn, classificou o caso como uma sucessão de circunstâncias infelizes e afirmou que Vinčić estava "no lugar errado, na hora errada.

    continua após a publicidade

    ➡️Ancelotti revela situação de Neymar e demonstra otimismo para Copa: 'Bom sentimento'

    A polêmica, no entanto, não comprometeu a trajetória profissional do árbitro. Em 2022, Vinčić já comandava a final da Europa League. Desde então, consolidou-se entre os principais árbitros do futebol europeu, apitando confrontos importantes no cenário mundial, jogos de seleções e a final da UEFA Champions League de 2024.

    Árbitro FIFA desde 2010, o esloveno chega à Copa do Mundo de 2026 como um dos nomes de maior prestígio da arbitragem internacional. Aos 46 anos, terá mais um desafio de peso na carreira ao comandar o duelo entre Brasil e Marrocos.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lucas Paquetá e Duda Fournier estão juntos desde a época do Flamengo
    Copa do MundoEsposa de Paquetá mostra mansão em que está hospedada durante a Copa do MundoHá 2 minutos
    Vini Jr durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro ; / CBF)
    Seleção BrasileiraVini Jr chega à Copa cercado por marcas históricas e protagonismoHá 7 minutos
    Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Copa do MundoBrasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'Há 20 minutos
    Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG
    Copa do MundoFilipe Luís de olho: atacante do Monaco brilha na Copa do MundoHá 26 minutos
    Seleção da Argélia foi alvo de espionagem durante treinamento nos EUA
    Copa do MundoTreino da Argélia, adversária da Argentina na Copa, é alvo de espionagem de TV; entendaHá 32 minutos
    Pelé e Zagallo
    Copa do MundoSem Pelé e Zagallo, o Brasil estreia em uma Copa diferente de todas as outrasHá 34 minutos

    Mais LANCE!

    Danilo Santos comemora gol pelo Brasil em amistoso contra o Panamá
    Imprensa de Marrocos ignora peso do Brasil na Copa: 'O mais importante vem depois'
    Minha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeã
    Jibril Rajoub, presidente da Associação de Futebol Palestina (Foto: Reprodução/X)
    Presidente da Federação Palestina é barrado da Copa nos EUA após impasse com visto
    Haaland é artilheiro histórico da seleção da Noruega (Foto: Reprodução)
    Soltinho! Haaland dança em treino da Noruega antes da estreia na Copa; veja vídeo
    Marrocos foi a principal surpresa da Copa do Mundo 2022 (EFE/EPA/Mohamed Messara)
    Marrocos já jogou quantas Copas do Mundo?
    Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo
    Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira
    Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (13/6)
    Brasil e Marrocos no último confronto entre as duas equipes em 2023
    Brasil e Marrocos fazem confronto bilionário, o terceiro jogo mais valioso da primeira fase da Copa; entenda
    Taça / Troféu da Copa do Mundo
    Copa pode consolidar 'torcedor multitela' e mudar a forma como o futebol é consumido
    Hakimi e Neymar,estrelas de Marrocos e Brasil
    Inteligência artificial aponta placar de Brasil x Marrocos na Copa do Mundo
    Ex-defensora destaca dupla de zagueiros da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Alline Calandrini avalia Marquinhos como capitão da Seleção: 'Claramente'
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (13)?
    Pedro Neto Portugal
    Como Pedro Neto pode ajudar Portugal no sistema de Roberto Martínez?