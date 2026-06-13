Árbitro de Brasil x Marrocos já foi detido em operação contra tráfico e prostituição Slavko Vinčić foi interrogado e liberado após ação em 2020

Responsável por apitar o confronto entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo de 2026, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), o árbitro esloveno Slavko Vinčić carrega no currículo uma passagem inusitada fora dos gramados. Em maio de 2020, o juiz foi detido durante uma grande operação policial na cidade de Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, em uma investigação que apurava uma rede de tráfico de drogas, armas e prostituição.

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Na ocasião, a polícia invadiu uma propriedade rural onde acontecia uma festa e conduziu 35 pessoas para interrogatório. Entre os detidos estavam 26 homens, incluindo Vinčić, e nove mulheres. Durante a operação, os agentes apreenderam armas de fogo, pacotes de cocaína, equipamentos eletrônicos e mais de 10 mil euros (aproximadamente R$ 58,7 mil) em dinheiro.

Apesar de ter sido levado para prestar depoimento, o árbitro não foi indiciado nem acusado de qualquer crime.

Slavko Vinčić é árbitro FIFA desde 2010 e vai apitar a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

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Em entrevista ao jornal esloveno Večer, Vinčić afirmou que estava no local apenas para um encontro de negócios e que aceitou um convite para almoçar sem conhecer a verdadeira natureza do evento.

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- Fui parar nessa fazenda por acaso. Estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios e aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo o meu maior erro - declarou na época.

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O árbitro também ressaltou que não possuía qualquer ligação com os investigados.

- Quando a polícia descobriu que não conhecíamos as pessoas envolvidas, fomos liberados - explicou.

O episódio chegou a gerar repercussão na Eslovênia. À época, o presidente da associação nacional de árbitros, Vladimir Sajn, classificou o caso como uma sucessão de circunstâncias infelizes e afirmou que Vinčić estava "no lugar errado, na hora errada.

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A polêmica, no entanto, não comprometeu a trajetória profissional do árbitro. Em 2022, Vinčić já comandava a final da Europa League. Desde então, consolidou-se entre os principais árbitros do futebol europeu, apitando confrontos importantes no cenário mundial, jogos de seleções e a final da UEFA Champions League de 2024.

Árbitro FIFA desde 2010, o esloveno chega à Copa do Mundo de 2026 como um dos nomes de maior prestígio da arbitragem internacional. Aos 46 anos, terá mais um desafio de peso na carreira ao comandar o duelo entre Brasil e Marrocos.