O atacante Gabriel Jesus estará novamente em Madri nesta quarta-feira (29) para mais um compromisso decisivo de Champions League. O Arsenal enfrenta o Atlético de Madrid no Riyadh Air Metropolitano, palco que o brasileiro ainda não conhece. Sua última passagem pela capital espanhola aconteceu em 4 de maio de 2022, quando ainda defendia o Manchester City.

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O principal algoz de Gabriel Jesus na Espanha é o Real Madrid. Foram três gols e uma assistência em quatro jogos contra os merengues, com três vitórias e apenas uma derrota. Contra o Atlético, o atacante atuou somente uma vez, no jogo de ida das quartas de final da edição 2021/22 da Champions, pelo City, com vitória por 1 a 0 no Etihad Stadium. Contra adversários espanhóis, ele ainda tem um jogo contra o Sevilla, com um gol e uma assistência.

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Números colocam atacante entre os principais brasileiros na Europa

Entre os jogadores brasileiros em atividade, Gabriel Jesus é o terceiro com mais gols marcados na história da Champions League, com 26 ao lado de Rodrygo, do Real Madrid. Fica atrás apenas de Neymar (43) e Vini Jr (34). O atacante do Arsenal também soma nove assistências e tem média de 0,63 participações diretas em gols por partida na competição.

Apesar de nunca ter vencido a Champions, Gabriel Jesus mantém viva a esperança de defender a seleção brasileira. Ele reconhece que precisa jogar para ter essa chance, mas entende que alguns diferenciais o mantêm na briga, como o fato de conseguir atuar nas quatro posições do ataque.

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– Eu amadureci muito todo esse período na Europa e consigo ajudar em várias funções, criando chances, abrindo espaços e servindo os companheiros com assistências. Também posso jogar nos dois lados do campo, como ponta, como já fiz inclusive em outras Copas – disse o brasileiro.

Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Wigan, pela FA Cup (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Com 29 anos, Gabriel Jesus acumula 19 gols e 13 assistências em 64 jogos pela Seleção Brasileira, média de 0,50 de participações diretas por partida. É o quarto maior artilheiro na história do Brasil entre os atletas ainda em atividade. Foi o autor do gol que devolveu a vantagem ao Brasil na final da Copa América de 2019, vencida por 3 a 1 contra o Peru, última taça levantada pelo país. Também foi peça fundamental no ouro olímpico de 2016, com três gols.

Seu último gol pela seleção aconteceu no amistoso contra a Coreia do Sul, na vitória por 5 a 1, em junho de 2022. A última partida foi na derrota para a Argentina, pelas Eliminatórias, em novembro de 2023, no Maracanã. Depois disso, passou por duas graves lesões. Com o retorno aos gramados no início deste ano, seu nome foi cogitado para os amistosos contra França e Croácia, em março.

– Tenho consciência que outros jogadores que estavam performando, mas quero acreditar até o fim que é possível, sempre mantendo o foco nesta reta final de Champions e Premier – afirmou o ex-Palmeiras.

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