Quem é Igor Thiago, centroavante convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira?

Centroavante do Brentford, Igor Thiago foi uma das novidades na lista de convocados de Ancelotti para a Seleção Brasileira. O jogador estará disponível para defender o país nos amistosos contra França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente.

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Na temporada, Igor Thiago chamou a atenção de Carlo Ancelotti após ter se tornado uma máquina de fazer gols na Inglaterra. Atualmente, o centroavante tem 18 tentos marcados na Premier League e é o vice-artilheiro da competição. Erling Haaland, do Manchester City, é o único a superar os números do brasileiro.

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Além disso, Igor Thiago superou grandes nomes, como Roberto Firmino, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Gabriel Jesus e outros jogadores ao se tornar o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League. E o centroavante ainda pode elevar seus números até o fim da temporada.

Em entrevista à "TNT Sports" em janeiro, Igor Thiago comentou sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Além disso, o atleta revelou que já sabia que estava sendo observado de perto por profissionais que trabalham com Carlo Ancelotti.

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- Meu maior sonho é poder vestir a camisa do meu país e representá-lo na Copa do Mundo. Sem dúvidas. Um dos auxiliares veio acompanhar um dia de treino e me contou que eu estava em uma lista, para continuar fazendo bons números que estavam de olho. Escutar aquilo deu uma aquecida no coração.

Impacto de Igor Thiago no Brentford

A grande fase vivida por Igor Thiago tem impacto direto no desempenho do Brentford na atual edição do Campeonato Inglês. O clube ocupa a sétima posição, com 44 pontos após 26 rodadas, fruto de 12 vitórias, quatro empates e dez derrotas. São 40 gols marcados — 40,9% deles anotados pelo brasileiro — e 35 sofridos até aqui.

Isso acontece em um contexto no qual muitos duvidavam da capacidade de reinvenção do Brentford. Ao fim de 2024/25, o clube perdeu o técnico Thomas Frank e seus principais artilheiros, os pontas Bryan Mbeumo e Yoane Wissa, autores de 20 e 19 gols, respectivamente, na Premier League anterior. Os Bees vinham de uma 10ª colocação com 56 pontos, a segunda melhor campanha de sua história na elite, atrás apenas de 2022/23, quando terminaram em nono e já contavam com o trio de destaque.

O curioso é que a fonte da juventude para esses gols já estava no próprio e organizado clube inglês. Afinal, Igor Thiago está em sua segunda temporada por lá e, agora consolidado, engrenou de vez, com uma história de redenção inspiradora — não só no Brentford, mas em sua vida como um todo — que já apontava para um belo final feliz ao sonhador.

Trajetória na Europa

A trajetória de Igor Thiago no futebol europeu não começou agora. Teve início em 2022, aos 21 anos, em um destino que poucos brasileiros colocariam como prioridade, o Ludogorets, da Bulgária, maior clube do país e que já contou com outros atletas do Brasil em sua história. Jovem, ele chegava em busca do espaço que não encontrou no País do Futebol, caso semelhante ao de tantos jogadores que só conseguem se firmar em alto nível longe daqui.

Ele inicialmente se juntou ao time II do clube e rapidamente foi incorporado ao elenco principal. Já em destaque como titular, ajudou a manter a hegemonia da equipe, que conquistou a Primeira Liga Búlgara em 2021/22 e 2022/23, além da Copa da Bulgária em 2022/23 e da Supercopa da Bulgária em 2022. Em dois anos, Igor se destacou com 21 gols em 55 jogos pelo time e estava pronto para dar o próximo passo.

Por conta das boas atuações com a camisa do Ludogorets, Igor Thiago foi comprado pelo Club Brugge, da Bélgica. E a aposta deu certo. Em 55 partidas, o centroavante brasileiro anotou 29 gols e contribuiu com seis assistências, sendo chave na conquista da Jupiler Pro League. Em 2023/24, o atacante foi o artilheiro da equipe na campanha da Conference League, em que os belgas foram eliminados na semifinal para a Fiorentina.

Em 2024, Igor Thiago se tornou a contratação mais cara da história do Brentford e chegou na Inglaterra com a esperança de ser o goleador das Abelhas. No entanto, o atleta sofreu com uma lesão no menisco na pré-temporada e sofreu com uma recaída em dezembro, o que fez com que acumulasse apenas oito jogos e nenhum gol na temporada passada.

Recuperado dos problemas e focado em retribuir o esforço feito pelo Brentford, Igor Thiago está fazendo o que se esperava dele quando foi contratado. Embora as Abelhas não estejam lutando por títulos, o brasileiro faz com que o clube sonhe com uma classificação para uma competição europeia na próxima temporada, como uma Europa League ou Conference League.

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