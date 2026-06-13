Sábado de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote
Deixe o seu palpite neste sábado de Copa do Mundo
O sábado (13) promete fortes emoções para os fãs de futebol. Além da aguardada estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 diante do Marrocos, outros três confrontos movimentam o dia e a madrugada do Mundial. Com isso, o Lance! quer saber: qual é o seu palpite para os jogos deste sábado? Vote e participe!
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A programação começa às 16h (de Brasília), com o duelo entre Catar e Suíça, no Levi's Stadium, em Santa Clara, pela primeira rodada do Grupo B. Os catarianos tentam mostrar evolução após a experiência de sediar a última Copa do Mundo, enquanto os suíços chegam mais uma vez como uma das seleções europeias mais consistentes do cenário internacional.
Mais tarde, às 22h, Haiti e Escócia entram em campo no Gillette Stadium, em Boston, fechando a primeira rodada do Grupo C. Os escoceses chegam embalados por uma campanha sólida nas Eliminatórias Europeias, enquanto os haitianos sonham em surpreender e entrar na briga por uma vaga na fase mata-mata.
Já na madrugada de sábado para domingo, à 1h (de Brasília), Austrália e Turquia fazem sua estreia no Grupo D. A partida será disputada no BC Place, em Vancouver, no Canadá. Os australianos tentam manter a tradição recente de boas participações em Mundiais, enquanto os turcos apostam em uma geração promissora para começar a competição com o pé direito.
Quem vai vencer neste sábado? Vote
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Brasil estreia neste sábado
Às 19h, todas as atenções se voltam para o Estádio New York/New Jersey (MetLife), onde o Brasil inicia sua caminhada em busca do hexacampeonato diante do Marrocos. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira estreia no Grupo C contra uma equipe marroquina que busca repetir a campanha histórica da última Copa, quando alcançou as semifinais.
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