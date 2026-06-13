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Calor na Copa: Bélgica usa saunas e banhos quentes como armas secretas na estreia

Seleção belga em alerta por causa do calor norte-americano

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 12:05
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De Bruyne - Croácia x Bélgica
Kevin De Bruyne foi o autor do gol que eliminou o Brasil em 2018 (Foto: GABRIEL BOUYS/AFP)

A seleção da Bélgica adota estratégia incomum para sua estreia na Copa do Mundo: o uso de saunas e banhos quentes. O objetivo da comissão técnica é acelerar a aclimatação dos atletas ao calor extremo de Seattle, local do confronto desta segunda-feira, 15 de junho, contra o Egito, às 16h. O duelo de abertura do Grupo G será disputado sob o sol do meio-dia (horário local), o que representa um desafio físico severo para ambas as equipes.

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    • Seleção da Bélgica em 2024.
    Jogadores da Bélgica perfilados antes de confronto em 2024. (Foto: JOHN THYS/AFP)

    O clima norte-americano promete ser o grande protagonista deste Mundial, sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá. As altas temperaturas exercem influência direta no rendimento dos times, repetindo o cenário desafiador já observado no Mundial de Clubes de 2025.

    A partida contra os egípcios ocorrerá no Lumen Field, uma das 11 arenas a céu aberto do torneio que não possuem teto retrátil.

    O calor certamente influencia o rendimento. Alguns atletas não possuem o hábito de jogar sob essas temperaturas, mas fazemos todo o possível para a rápida adaptação. Por isso, os jogadores utilizam a sauna e tomam banhos de água quente após os exercícios — afirmou Axel Witsel.

    Preparação europeia

    Os belgas não são os únicos a criar táticas contra o termômetro. Outras equipes também buscam soluções científicas para mitigar o desgaste. A seleção da Noruega, apontada como uma das potenciais surpresas da competição, monitora constantemente a hidratação de seu plantel, o que inclui análises diárias de urina integradas à rotina de treinamentos.

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    Jogadores da Noruega descansando após treino em uma temperatura de 30ºC (Foto: Reprodução/Noruega)
    Jogadores da Noruega descansando após treino em uma temperatura de 30ºC (Foto: Reprodução/Noruega)

    Cuidados especiais

    No período que antecede as competições, uma das principais recomendações da literatura é a aclimatação ao calor. Esse processo consiste em expor os atletas gradualmente às condições ambientais que serão encontradas durante os jogos, promovendo adaptações fisiológicas que melhoram a tolerância ao calor e reduzem o impacto sobre a performance. Já nos dias de partida, estratégias de resfriamento corporal (pré-cooling e cooling) têm sido amplamente utilizadas — afirmou Diêgo Augusto, coordenador científico da base do Vasco da Gama.

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