Copa do Mundo: veja resultados desta sexta-feira (12) Canadá correu atrás após sair em desvantagem, enquanto os EUA não tiveram dificuldade

O segundo dia de Copa do Mundo foi marcado por dois jogos com cenários muito diferentes. Na abertura da sede do seu país, o Canadá empatou por 1 a 1 com a Bósnia na primeira partida do Grupo B. Os Estados Unidos, abrindo o Grupo D, não tomou conhecimento do Paraguai comandado por Gustavo Alfaro e goleou por 4 a 1.

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Equilíbrio

Em Toronto, seleção canadense saiu atrás no placar após gol de Jovo Lukic, aos 21 minutos do primeiro tempo, mas buscou a igualdade na etapa final com Cyle Larin, que marcou pouco depois de sair do banco de reservas.

Na próxima rodada, o Canadá enfrenta a seleção do Catar, na quinta-feira (18), às 19h (de Brasília). Já a Bósnia encara a Suíça na sequência da fase de grupos, no mesmo dia, às 16h. O empate garantiu o primeiro ponto das duas equipes no torneio e encerrou uma sequência de sete derrotas consecutivas dos canadenses em Copas do Mundo, que durava desde a edição de 1986.

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Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via

Maior resultado da Copa do Mundo

Em Los Angeles, os Estados Unidos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1 em atuação brilhante no primeiro tempo. Bobadilla (contra), Balogun (duas vezes) e Reyna marcaram para os donos da casa, enquanto Maurício, do Palmeiras, brasileiro naturalizado paraguaio, descontou para a Albirroja.

O Grupo D da Copa do Mundo terá sua primeira rodada encerrada na madrugada de segunda-feira, com o jogo entre Austrália e Turquia. Na segunda rodada, os Estados Unidos jogarão contra a Austrália, na sexta-feira (19), enquanto os sul-americanos jogarão às 0h de sábado (20).

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Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)

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