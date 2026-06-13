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Copa do Mundo: veja resultados desta sexta-feira (12)

Canadá correu atrás após sair em desvantagem, enquanto os EUA não tiveram dificuldade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 00:49
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Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)
Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)

O segundo dia de Copa do Mundo foi marcado por dois jogos com cenários muito diferentes. Na abertura da sede do seu país, o Canadá empatou por 1 a 1 com a Bósnia na primeira partida do Grupo B. Os Estados Unidos, abrindo o Grupo D, não tomou conhecimento do Paraguai comandado por Gustavo Alfaro e goleou por 4 a 1.

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    Equilíbrio

    Em Toronto, seleção canadense saiu atrás no placar após gol de Jovo Lukic, aos 21 minutos do primeiro tempo, mas buscou a igualdade na etapa final com Cyle Larin, que marcou pouco depois de sair do banco de reservas.

    Na próxima rodada, o Canadá enfrenta a seleção do Catar, na quinta-feira (18), às 19h (de Brasília). Já a Bósnia encara a Suíça na sequência da fase de grupos, no mesmo dia, às 16h. O empate garantiu o primeiro ponto das duas equipes no torneio e encerrou uma sequência de sete derrotas consecutivas dos canadenses em Copas do Mundo, que durava desde a edição de 1986.

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    Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via
    Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via

    Maior resultado da Copa do Mundo

    Em Los Angeles, os Estados Unidos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1 em atuação brilhante no primeiro tempo. Bobadilla (contra), Balogun (duas vezes) e Reyna marcaram para os donos da casa, enquanto Maurício, do Palmeiras, brasileiro naturalizado paraguaio, descontou para a Albirroja.

    O Grupo D da Copa do Mundo terá sua primeira rodada encerrada na madrugada de segunda-feira, com o jogo entre Austrália e Turquia. Na segunda rodada, os Estados Unidos jogarão contra a Austrália, na sexta-feira (19), enquanto os sul-americanos jogarão às 0h de sábado (20).

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    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)

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