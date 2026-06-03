O volante brasileiro Pedro Naressi encerrou sua passagem pelo Ludogorets, da Bulgária, ao término da temporada local na última semana. Com mais de 170 jogos pelo clube, ele entrou para o top 20 de atletas que mais vezes vestiram a camisa das Águias – incluindo 50 partidas em competições da Uefa.

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Em quatro anos, Naressi conquistou oito títulos: três Campeonatos Búlgaros, três Supercopas e duas Copas Nacionais. O brasileiro foi titular em várias dessas campanhas e se consolidou como um dos estrangeiros de maior sucesso na história recente do clube. Naressi falou sobre o sentimento de deixar o clube após quatro temporadas.

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– Esse momento me trouxe um misto de emoções. Estou encerrando uma história linda, num clube gigante e com uma torcida apaixonada, onde realizei meu sonho de atuar na Europa – comentou.

– Agradeço do fundo do meu coração ao clube, torcida e a todos que fizeram parte do meu dia a dia por tudo que vivi nesses últimos quatro anos – afirmou.

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Pedro Naressi e os troféus conquistados no Ludogorets (Foto: Divulgação / PFC Ludogorets)

Trajetória de Pedro Naressi no Brasil

Revelado nas categorias de base do Red Bull Brasil, Naressi passou por São José dos Campos, Red Bull Bragantino, Ceará e Sport antes de ser negociado com o Ludogorets. Foi pelo Ceará, seu último clube no Brasil antes da ida para a Europa, que ele acumulou 37 partidas e quatro gols. Em setembro de 2022, o clube cearense vendeu 100% dos direitos federativos e 90% dos direitos econômicos do atleta ao time búlgaro por 750 mil dólares.

Agora livre no mercado, Naressi soma 14 partidas e um gol pelo Red Bull Bragantino, 37 jogos e quatro gols pelo Ceará, além da passagem pelo Sport por empréstimo antes de chegar à Bulgária. O próximo destino do volante ainda não foi definido.

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