Real Madrid lança novo uniforme com detalhes em rosa e verde; veja fotos
Pela primeira vez, o clube utiliza duas cores complementares em sua camisa
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O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (3) o uniforme principal que será utilizado na temporada 2026/27. Desenvolvido pela Adidas, o novo manto mantém a tradicional cor branca, mas traz inovações históricas: pela primeira vez, o clube utiliza duas cores complementares em sua camisa – o verde escuro e o rosa. O verde aparece no logotipo dos patrocinadores, na gola e nos punhos. O rosa, por sua vez, está presente nas três listras da fornecedora esportiva nos ombros.
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A fornecedora esportiva descreveu o rosa como um "toque inesperado" que conecta a camisa à identidade visual da temporada e adiciona energia ao time. O uniforme não é liso: a parte branca apresenta um padrão xadrez, e há um design incorporado aos logotipos dos patrocinadores.
– É um uniforme com design moderno, incorporando elementos gráficos inspirados nas joias da coroa do nosso escudo, refletindo excelência, habilidade e mentalidade vencedora. Projetada para as exigências do alto desempenho, a camisa conta com a mais recente tecnologia da Adidas para maximizar a ventilação e manter os jogadores frescos durante as partidas – descreveu o Real Madrid.
O vídeo de apresentação oficial teve como protagonistas alguns dos principais nomes do elenco: Bellingham, Courtois, Tchouaméni, Brahim Díaz, Vini Jr, Mbappé, Rüdiger e Huijsen.
O novo uniforme deve estrear durante a disputa da temporada 2026/27. O clube não informou, no entanto, em qual partida a camisa será utilizada pela primeira vez.
Veja fotos do novo uniforme do Real Madrid
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