Como Éderson pode suprir a ausência de Casemiro no Manchester United

O Manchester United oficializou a contratação de Éderson, meio-campista brasileiro de 26 anos que estava na Atalanta. O clube inglês desembolsará 40,5 milhões de euros (fixos) mais 4,5 milhões em bônus para contar com o jogador a partir da próxima temporada. O contrato tem validade até junho de 2030, com opção de renovação por mais 12 meses. A transferência atende a uma necessidade urgente do departamento de futebol dos Red Devils: a reposição imediata para a saída de Casemiro.

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O brasileiro de 34 anos, que irá deixar Old Trafford ao fim da temporada 2025/26, foi um dos pilares do clube nas últimas temporadas. Agora, a diretoria comandada por Michael Carrick aposta em Éderson para preencher a lacuna deixada pelo veterano. A escolha não foi aleatória: o jogador da Atalanta reúne características que se alinham ao que o técnico procura para o setor.

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A negociação foi facilitada pelo fato de o contrato de Éderson com o time italiano terminar em meados de 2027. O Manchester United aproveitou a oportunidade de mercado para fechar o negócio por valores abaixo das expectativas anteriores da Atalanta, evitando o risco de perder o atleta sem custos no futuro.

O perfil de Éderson: versatilidade como trunfo

Éderson se consolidou como um dos meio-campistas mais versáteis do futebol europeu. Na Atalanta, atuou ao lado de parceiros tão diferentes como Koopmeiners e Marten de Roon, mostrando capacidade de adaptação a diferentes estilos e funções dentro de campo.

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O brasileiro tem características para jogar tanto em um sistema mais propositivo quanto em um jogo de transição. Ele tem a habilidade de se conectar com os companheiros e encontrar a melhor interpretação dos espaços em jogos curtos, além da capacidade física para atuar em alta velocidade. Essa dualidade é exatamente o que Carrick busca.

No Manchester United, ele será exigido para ajustar a diferentes papéis e estilos. O clube precisa de um jogador completo – e Éderson é isso. Ele desarma, passa, recupera a bola para o seu time e depois a conduz ou a distribui. Ele é mais do que um volante de contenção.

Éderson em ação pela Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto Casemiro se destacava como um destruidor de jogadas e um finalizador ocasional (seis gols em 32 jogos na última temporada pelo United), Éderson oferece um perfil mais dinâmico. O brasileiro da Atalanta tem mais mobilidade, melhor saída de bola e maior capacidade de transição rápida entre defesa e ataque.

Na Serie A 2025/26, Éderson registrou médias de 2,8 desarmes por jogo, 1,7 interceptação e 5,3 bolas recuperadas – números ligeiramente superiores aos de Casemiro na Premier League (2,5 desarmes, 1,4 interceptação e 4,8 recuperações). O ponto de diferença mais significativo está na precisão dos passes: Éderson acertou 86% de suas tentativas na última temporada, ante 78% de Casemiro.

A principal diferença, no entanto, está na capacidade de progressão de bola. Éderson carrega a bola para frente com muito mais frequência do que o antecessor. Ele não é um jogador de construção de jogo no sentido clássico, mas sim um atleta que quebra linhas adversárias, chega no terço final e avança pelo campo. É um meio-campista com liberdade para ir ao ataque.

Quando começou, no Corinthians, demorou a se encontrar. Precisou de tempo para se adaptar taticamente e mentalmente às exigências de um grande clube. O técnico Fabio Capello, ex-comandante da seleção italiana, chegou a elogiar sua "rara inteligência tática". Na Atalanta, a primeira temporada foi apenas qualificada como um sucesso limitado. Na segunda, foi sensacional – parte fundamental da equipe que terminou em quarto lugar na Serie A, venceu a Europa League e foi a única a derrotar o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso em toda a temporada.

Há duas maneiras de interpretar o fato de Éderson ter precisado de tempo para se adaptar tanto no Corinthians quanto na Atalanta. Alguns podem ver como uma preocupação, dado que o salto para a Premier League é significativo. Outros argumentariam que ele logo encontrou as soluções.

O que esperar do brasileiro no United

Éderson chega como a primeira contratação de impacto da Era Carrick. O clube inglês ainda busca outros reforços para o meio-campo, mas o brasileiro já é visto como um passo na direção certa. Ele tem 26 anos – a idade ideal para contribuir imediatamente e ainda ter potencial de desenvolvimento.

Sua capacidade de pressionar, forjada no estilo homem a homem de Gian Piero Gasperini na Atalanta, deve se encaixar bem na intensidade da Premier League. Ele não é a solução sozinho – o United precisa de mais peças no setor – mas é uma peça inteligente, que pode complementar qualquer jogador que o clube contrate a seguir.

Com Casemiro fora dos planos, Kobbie Mainoo ainda em formação e Manuel Ugarte aquém do esperado, Éderson chega para ser o motor do meio-campo. Não pelos holofotes, mas pelo trabalho silencioso de recuperar bolas, distribuir com segurança e dar dinamismo à transição. Exatamente o tipo de jogador que treinadores adoram.

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