Liverpool acerta chegada de ex-técnico de Rayan por dois anos

O Liverpool acertou a chegada do técnico espanhol Andoni Iraola pelas duas próximas temporadas, segundo a imprensa inglesa. O treinador comandava o Bournemouth desde 2023 e chegou a trabalhar com Rayan nos últimos seis meses.

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Na última semana, o Liverpool anunciou a saída de Arne Slot após dois anos no comando dos Reds. Embora tenha vencido a Premier League em 2024/2025, o treinador holandês decepcionou em sua segunda temporada, em que conquistou apenas uma vaga para a próxima Champions League na 5ª colocação do Campeonato Inglês.

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Andoni Iraola treinou o Bournemouth na última temporada da Premier League (Foto: AFP)

Trabalho bem avaliado no Bournemouth

Livre no mercado, Iraola se tornou uma prioridade do Liverpool por conta do trabalho bem avaliado feito no Bournemouth. O espanhol foi responsável por desenvolver grandes talentos, como Semenyo, Huijsen e Kerkez, que atualmente está no clube de Anfield.

Além do Liverpool, Iraola chegou a ser cotado no Chelsea, mas a equipe londrina optou pela contratação de Xabi Alonso. Na última temporada, o espanhol colocou o Bournemouth na 6ª colocação da Premier League e conquistou uma vaga na Europa League.

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Liverpool passa por reformulação

Na próxima temporada, o Liverpool passará por uma reformulação no elenco antes da chegada de Iraola. Lenda dos Reds, Mo Salah deixa Anfield após nove anos, enquanto o zagueiro Konaté possui um acordo para defender o Real Madrid na próxima temporada. O lateral-esquerdo Andrew Robertson também deixa o plantel aos 32 anos.

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