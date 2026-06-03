Liverpool acerta chegada de ex-técnico de Rayan por dois anos
Treinador encontra clube em reformulação de elenco
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O Liverpool acertou a chegada do técnico espanhol Andoni Iraola pelas duas próximas temporadas, segundo a imprensa inglesa. O treinador comandava o Bournemouth desde 2023 e chegou a trabalhar com Rayan nos últimos seis meses.
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Na última semana, o Liverpool anunciou a saída de Arne Slot após dois anos no comando dos Reds. Embora tenha vencido a Premier League em 2024/2025, o treinador holandês decepcionou em sua segunda temporada, em que conquistou apenas uma vaga para a próxima Champions League na 5ª colocação do Campeonato Inglês.
Trabalho bem avaliado no Bournemouth
Livre no mercado, Iraola se tornou uma prioridade do Liverpool por conta do trabalho bem avaliado feito no Bournemouth. O espanhol foi responsável por desenvolver grandes talentos, como Semenyo, Huijsen e Kerkez, que atualmente está no clube de Anfield.
Além do Liverpool, Iraola chegou a ser cotado no Chelsea, mas a equipe londrina optou pela contratação de Xabi Alonso. Na última temporada, o espanhol colocou o Bournemouth na 6ª colocação da Premier League e conquistou uma vaga na Europa League.
Liverpool passa por reformulação
Na próxima temporada, o Liverpool passará por uma reformulação no elenco antes da chegada de Iraola. Lenda dos Reds, Mo Salah deixa Anfield após nove anos, enquanto o zagueiro Konaté possui um acordo para defender o Real Madrid na próxima temporada. O lateral-esquerdo Andrew Robertson também deixa o plantel aos 32 anos.
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