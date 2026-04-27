Mbappé tem lesão na coxa e vira dúvida para o duelo contra o Barcelona
Francês se machucou no duelo contra o Real Betis, na sexta-feira (24)
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O Real Madrid divulgou na manhã desta segunda-feira (27) o boletim médico do atacante Mbappé. O francês deixou o campo nos minutos finais da partida contra o Real Betis, na última sexta (24), e foi diagnosticado com uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda.
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– Após exames realizados hoje em nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada – diz o comunicado do clube.
Mbappé vira preocupação para clássico contra Barcelona
O atacante francês desfalcará o time na partida contra o Espanyol no próximo domingo (3). O grande objetivo, no entanto, é o El Clásico contra o Barcelona, marcado para o dia 10 de maio, no Camp Nou. Faltam quase duas semanas para o duelo, e Mbappé fará de tudo para estar apto.
Inicialmente, o clube indicou que se tratava de uma distensão muscular. Após 48 horas, exames adicionais foram realizados para determinar a extensão exata da lesão. O resultado tranquilizou a diretoria merengue, já que a lesão não é grave. Mbappé se junta a Militão e Güler na lista de lesionados do Real Madrid.
O francês sentiu o incômodo aos 35 minutos do segundo tempo do jogo contra o Betis. Imediatamente pediu substituição e foi diretamente para o vestiário do Estádio Benito Villamarín. Na ocasião, o Real vencia por 1 a 0, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos. O tropeço deixou o time de Madri ainda mais distante do Barcelona, que lidera o Campeonato Espanhol com 11 pontos de vantagem.
Com 74 pontos em 33 partidas, o Real Madrid está a 11 pontos do líder Barcelona, faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Eliminado da Champions League e sem chances reais de título na liga nacional, o clube merengue foca suas forças na Copa do Rei, cuja final será disputada no dia 18 de abril, contra o Athletic Bilbao.
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