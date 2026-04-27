Fala de Endrick vira assunto na Espanha: 'Não descartou nada'

O atacante Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon até o fim da temporada, concedeu uma entrevista ao "Canal+ Foot" que repercutiu na imprensa espanhola. O brasileiro de 19 anos falou sobre o seu futuro e o fato de não saber se volta ao clube merengue, se permanece na França ou se segue para outro destino. As aspas, no entanto, foram vistas como "ambíguas" pelo "Diario AS" e o "Marca".

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– Honestamente, não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que voltar para o Real Madrid, voltarei com prazer. Se eu tiver que ir para outro lugar, irei – declarou o jogador.

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Jornais espanhóis tratam como 'incerto' futuro de Endrick

O jornal espanhol AS repercutiu a entrevista e destacou que o brasileiro "não descartou nada" sobre seu futuro. A publicação lembrou que Endrick não jogou nenhum minuto pelo Real Madrid de Xabi Alonso nesta temporada e que sua passagem por Lyon tem sido marcada por boa fase – são sete gols e sete assistências em 18 jogos.

O AS também ressaltou que o Lyon gostaria de ampliar o empréstimo do atacante por mais uma temporada. O Marca, por sua vez, também deu destaque à entrevista e classificou a declaração de Endrick como uma "falta de definição" sobre seu destino. O veículo espanhol apontou que o brasileiro não garantiu retorno ao Real Madrid e que a possibilidade de seguir em outro clube segue em aberto.

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Endrick comemora gol do Lyon contra o PSG (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Com a repercussão na imprensa espanhola, o futuro de Endrick segue indefinido. O Lyon volta a campo no domingo (3), contra o Rennes, em duelo direto por uma vaga no G-4 da Ligue 1. O Real Madrid, por sua vez, terá que decidir se reintegra o jogador ao elenco ou se negocia uma nova saída. Por enquanto, o atacante segue focado na reta final da temporada francesa.

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