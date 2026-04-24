Manchester City pode desembolsar quantia milionária por meia inglês

O Manchester City, conhecido por seu planejamento minucioso, já prepara terreno para uma janela de transferências agitada. Segundo informações da Sky Sports News, o clube de Pep Guardiola está em posição privilegiada para contratar o meio-campista Elliot Anderson, do Nottingham Forest.

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O jogador, de 23 anos e convocado pela seleção inglesa, tornou-se um dos nomes mais cobiçados da Premier League. Embora Manchester United e Arsenal também monitorem a situação, fontes próximas aos clubes indicam que o destino mais provável para o atleta é o Etihad Stadium, favorecido pelas excelentes relações entre a diretoria do City e do Forest.

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Elliot Anderson é um dos principais alvos do Manchester City para a próxima temporada (Foto: Reprodução / Instagram)

O interesse não é por acaso, já que o meio-campo do Manchester City passará por uma verdadeira transformação neste verão europeu. Bernardo Silva, um dos pilares da equipe, já tem sua saída oficializada para junho, quando seu contrato expira. Somado a isso, o clube lida com incertezas em torno do futuro de Mateo Kovacic e Nico Gonzalez, exigindo que a diretoria busque novas peças de reposição. Para completar o cenário, o mercado segue em alerta devido ao assédio externo, com o Real Madrid monitorando a situação de Rodri; embora o City deseje renovar com o espanhol, cujo vínculo atual vai até 2027, a movimentação exige cautela por parte dos ingleses.

Desde sua chegada ao Nottingham Forest vindo do Newcastle em julho de 2024, por cerca de 35 milhões de libras, Elliot Anderson viu seu valor de mercado disparar. O jogador faz parte de uma nova "safra" de meio-campistas de elite que movimentarão bilhões em transferências nesta janela, ao lado de nomes como Sandro Tonali, Adam Wharton, Carlos Baleba e Aurelian Tchouameni.

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A expectativa é que as negociações se intensifiquem depois da Copa do Mundo, onde Anderson é cotado para ser uma das peças principais do meio-campo da Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel. A capacidade do jogador de ditar o ritmo e sua evolução física desde a última temporada o colocaram no radar dos gigantes europeus, mas o Manchester City, até o momento, parece ter o caminho livre para fechar o negócio.