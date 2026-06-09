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Inglaterra x Costa Rica: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 17:00
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As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Inglaterra e Costa Rica se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o último compromisso dos portugueses antes da estreia no Mundial. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ e ESPN.

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    Ficha do jogo

    Escudo Inglaterra Onde Assistir Logo
    ING
    CRC
    Campeonato
    Amistosos de seleções 2026
    Data e Hora
    10/06/2026, 17:00
    Local
    Inter&Co Stadium - Orlando, EUA
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Inglaterra encerra sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, quando enfrenta a Costa Rica em Orlando, nos Estados Unidos. A equipe de Thomas Tuchel chega ao amistoso após uma vitória apertada por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, enquanto os costa-riquenhos vêm de derrota por 3 a 1 para a Colômbia em seu último teste antes do Mundial. 

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    A Inglaterra chega ao último amistoso antes da Copa do Mundo após uma atuação pouco convincente na vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia. Em um jogo marcado por calor intenso, gramado em más condições e diversas mudanças no intervalo, o único gol saiu dos pés de Harry Kane, que marcou seu 79º gol pela seleção e garantiu o triunfo dos ingleses.

    Apesar do resultado positivo, o desempenho incomodou Thomas Tuchel. O treinador ainda busca encontrar a formação ideal para a Copa do Mundo, especialmente no setor ofensivo, já que a Inglaterra ainda não marcou mais de um gol em uma mesma partida em 2026.

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    Por outro lado, a defesa segue sendo um ponto de confiança. A vitória sobre a Nova Zelândia foi a 12ª consecutiva da Inglaterra sem sofrer gols. A última vez que a seleção foi vazada em uma vitória aconteceu em outubro de 2024, contra a Finlândia, pela Liga das Nações.

    A Inglaterra ganhou reforços importantes para o último amistoso antes da Copa. Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Noni Madueke se apresentaram após disputarem a final da Liga dos Campeões e podem começar jogando contra a Costa Rica. Thomas Tuchel também deve promover as entradas de Jude Bellingham, Reece James e Nico O'Reilly, utilizando uma formação mais próxima da que pretende usar na Copa do Mundo.

    Pela Costa Rica, a principal ausência é o veterano Joel Campbell, que não foi convocado. Com isso, a responsabilidade ofensiva da equipe fica concentrada em Manfred Ugalde, atacante do Spartak Moscou e atual artilheiro da seleção entre os jogadores convocados.

    A Costa Rica, que não conseguiu vaga para a Copa do Mundo após terminar atrás de Haiti e Honduras nas Eliminatórias da Concacaf, vive momento turbulento. Desde a chegada do técnico Fernando Batista, a equipe soma um empate e duas derrotas, incluindo goleadas sofridas para Irã e Colômbia. Agora, os costa-riquenhos tentam encerrar a preparação com um resultado positivo diante dos ingleses.

    Tudo sobre Inglaterra x Costa Rica (horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 Costa Rica
    Amistoso internacional

    📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: Orlando, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    ⚪ Inglaterra
    Pickford, Reece James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham Rashford; Harry Kane.
    Técnico: Thomas Tuchel.

    🔴 Costa Rica
    Sequeira; Quiros, Mitchell, Faerron, Araya; Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer; Ugalde.
    Técnico: Fernando Batista.

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