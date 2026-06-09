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Veja gols em Argentina x Islândia: com um de Messi, Albiceleste vence amistoso por 3 a 0

Confira os gols na partida amistosa entre Argentina e Islândia

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 22:29
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores da Argentina (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
Jogadores da Argentina (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

A Argentina entrou em campo para enfrentar a Islândia no último amistoso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo e venceu sem grandes dificuldades. Sem contar com Julián Álvarez e Messi na equipe titular, Flaco López ganha uma oportunidade no comando de ataque, enquanto Giay assumiu a titularidade na lateral-direita após ter atuado contra na vitória sobre Honduras.

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    • Aos 7 minutos de jogo, o meio-campista Valentín Barco abriu o placar aproveitando uma bola rebatida que sobrou após uma confusão no meio da área. O argentino bateu rasteiro no canto direito do goleiro islandês, que não alcançou a pelota.

    Durante a segunda etapa, o técnico Lionel Scaloni mexeu no time e trocou quase todo mundo. A partida da dupla palmeirense foi modesta. Com as alterações, os argentinos foram mais ofensivos e agressivos no ataque.

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    Já na segunda etapa, assim que entrou, Messi deu um lindo passe em profundidade para Lautaro Martínez, que infiltrou a área e sofreu pênalti. O camisa 10 da Albiceleste cobrou com tranquilidade para ampliar o marcador dos argentinos.

    O terceiro gol da Argentina é uma verdadeira pintura. Rodrigo De Paul iniciou a jogada em um contra-ataque e tocou pelo lado direito para Messi, o atacante devolveu na frente para o volante, que cruzou para o meio da área e Thiago Almada finalizou sozinho para fechar o placar.

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    Veja os gols abaixo:

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    A Argentina fez seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Atual campeã mundial, a equipe comandada por Lionel Scaloni utilizou o amistoso para ajustar os últimos detalhes antes do início da defesa do título conquistado no Catar.

    Flaco López ao lado de Balerdi em desembarque da Argentina nos Estados Unidos
    Flaco López ao lado de Balerdi em desembarque da Argentina nos Estados Unidos (Foto: Jay Biggerstaff/AFP)

    Integrante do Grupo J, a Albiceleste terá pela frente Argélia, Áustria e Jordânia na primeira fase do Mundial. A expectativa também gira em torno da condição física de Lionel Messi, que se recupera de um problema muscular na coxa esquerda. Além do camisa 10, outros jogadores chegaram aos amistosos recentes com limitações físicas, o que pode levar Scaloni a promover mudanças na equipe.

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