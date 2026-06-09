Portugal x Nigéria: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Portugal e Nigéria se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h45 (de Brasília), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o último compromisso dos portugueses antes da estreia no Mundial. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

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Ficha do jogo POR NIG Campeonato Amistosos de seleções 2026 Data e Hora 16h45 Local Estádio Municipal de Leiria - Leiria, Portugal Árbitro Mateo Busquets Ferrer Assistentes Íñigo Prieto López de Cerain, Guadalupe Porras Ayuso e Gustavo Fernandes Correia Var Valentín Pizarro Gómez e Raúl Martín González Francés Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Portugal vai a campo para o amistoso depois de vencer o Chile por 2 a 1, no sábado, com gols marcados por Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes. A equipe de Roberto Martínez, que não perde há quatro partidas (três vitórias e um empate), agora fará o último jogo antes da estreia da Copa do Mundo, no dia 17 de junho, contra a República Democrática do Congo. Portugal deve ir com várias mudanças na equipe titular para preservar jogadores, mas o favoritismo se mantém.

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Os portugueses devem contar com o retorno do quarteto campeão europeu pelo PSG (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) para o amistoso contra a Nigéria. Roberto Martínez também deve promover mudanças na equipe, com nomes como Diogo Costa, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Pedro Neto e Gonçalo Guedes cotados para começar jogando. Já Cristiano Ronaldo pode ser preservado após atuar na partida contra o Chile.

Do lado nigeriano, Victor Osimhen e Ademola Lookman seguem como os principais desfalques, enquanto Terem Moffi, Akor Adams, Wilfred Ndidi e Frank Onyeka devem liderar a equipe de Eric Chelle. Com isso, a tendência é de que a Nigéria repita a formação utilizada no amistoso contra a Polônia, na última quarta-feira.

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A Nigéria chega ao amistoso sem vaga na Copa do Mundo de 2026 após ser eliminada pela RD Congo nos pênaltis na repescagem africana. Presença frequente em Mundiais desde 1994, os Super Eagles ficaram fora da competição mesmo contando com uma boa geração. A equipe comandada por Eric Chelle vive bom momento, está invicta há seis partidas e conquistou nove vitórias nos últimos 12 jogos, incluindo o bicampeonato da Unity Cup. Mesmo sem disputar o Mundial, a Nigéria promete ser um adversário competitivo para Portugal, embora nomes importantes como Victor Osimhen, Ademola Lookman, Wilfred Ndidi, Alex Iwobi e Samuel Chukwueze não estejam disponíveis.

No único confronto entre Portugal e Nigéria, em 2022, a Seleção das Quinas venceu por 4 a 0 em amistoso disputado em Lisboa.

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