Manchester City anuncia saída de capitão do time ao fim da temporada

O Manchester City confirmou nesta quinta-feira (16) que o meia Bernardo Silva deixará o clube ao final da temporada 2025/26, quando seu contrato expira. O anúncio oficial ocorre nove anos após a chegada do português, que assumiu a braçadeira de capitão na última temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 31 anos, Bernardo Silva acumula 451 partidas, 76 gols e 77 assistências pelo clube inglês. Durante sua passagem, conquistou 19 títulos, incluindo seis edições da Premier League e uma Liga dos Campeões (2022/23), ano do triplete. O jogador também integra o top-10 de atletas com mais jogos na história do City, superando nomes como David Silva.

continua após a publicidade

Bernardo Silva comemora gol do Manchester City contra o Al-Hilal (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Bernardo Silva escreve carta de despedida ao Manchester City

O anúncio oficial vem dias após o auxiliar técnico Pep Lijnders ter antecipado, no início de abril, que o jogador estava de saída. Em comunicado, o clube afirmou que Bernardo será "lembrado como um dos melhores e mais queridos jogadores de todos os tempos". O português publicou uma carta aberta aos torcedores em suas redes sociais.

– Cheguei como jogador do Manchester City, saio como mais um de vocês, um torcedor do City para o resto da vida. Vamos aproveitar juntos estas últimas semanas e lutar pelo que esta temporada ainda nos reserva – escreveu o capitão.

continua após a publicidade

Bernardo Silva chegou ao City em 2017, vindo do Monaco. Ele assumiu a braçadeira de capitão após as saídas de Walker e Kevin De Bruyne, tornando-se o terceiro capitão consecutivo a deixar o clube em menos de duas temporadas completas no posto.

Na atual temporada, o meia atuou em 39 das 40 partidas do City na Premier League e na Champions League. A única ausência foi na viagem ao Bodo/Glimt, em janeiro, por suspensão.

O atleta de 107 jogos por Portugal segue disponível para os compromissos finais do clube. O City ainda disputa o título da Premier League e a Copa da Inglaterra. O último compromisso de Bernardo Silva com a camisa celeste será contra o Aston Villa, em casa, na rodada final do Campeonato Inglês.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.