Técnico da Espanha evita falar em favoritismo na Copa do Mundo: 'Não garante nada' Fúria venceu o Peru pelo placar de 3 a 1 sem Lamine Yamal e Nico Williams

A Espanha convenceu no último teste antes da Copa do Mundo ao vencer o Peru pelo placar de 3 a 1 na madrugada desta terça-feira (9), em Puebla, no México, e ficou novamente sob os holofotes na prateleira de favoritos ao título. Apesar disso, após a partida, o técnico Luis de la Fuente minimizou a expectativa criada.

Questionado quanto ao favoritismo do título da Copa do Mundo, de la Fuente exaltou o trabalho à frente da equipe e o mérito dos jogadores, mas manteve os "pés no chão". No amistoso realizado no México, ele ainda não contou com Yamal e Nico Williams, que se recuperam de lesões musculares.

— Para mim, a avaliação desses especialistas é o reconhecimento de um trabalho realizado, um mérito que eles (os atletas) conquistaram por meio de seu próprio esforço. É por isso que existe esse reconhecimento — disse o técnico da Espanha.

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— Mas ser reconhecido como um possível favorito não garante nada, especialmente sabendo que existem outras opções tão boas quanto a nossa — destacou.

Ferran Torres e Pedri comemorando gol da Espanha (Foto: Carl de Souza/AFP)

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Espanha sem dificuldades

Diante do Peru, que tem Mano Menezes como técnico, a Fúria não teve muita dificuldade para abrir e ampliar o marcador. Oyarzabal inaugurou o placar ainda no primeiro minuto, Pedri fez o segundo aos 30 da primeira etapa, e Gallese, goleiro peruano, marcou contra aos oito do segundo tempo após erro na saída de bola da defesa. Velez descontou para a seleção sul-americana.

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— Nós somos uma equipe que tem muita confiança em nossas habilidades, que tem muita confiança em nosso estilo de jogo. Estamos convencidos de que essa ideia, esse modelo, nos serve muito bem, mas, ao mesmo tempo, somos humildes o suficiente para entender que existem muitas equipes, um grupo muito forte de equipes, com as mesmas capacidades que nós — afirmou Luis de la Fuente.

A Espanha, agora, se concentra no Tennessee para a estreia na Copa do Mundo. A Fúria terá o primeiro compromisso diante de Cabo Verde, no dia 15, em Atlanta.

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