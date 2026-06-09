Terremoto atinge concentração da Inglaterra antes da Copa do Mundo Abalo sísmico de magnitude 6,1 não irá mudar planejamento

A preparação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um susto nesta segunda-feira. Um terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter foi sentido na região de West Palm Beach, na Flórida, cidade onde a seleção inglesa está concentrada para os últimos compromissos antes do início do Mundial.

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Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor foi registrado na costa oeste de Cuba, no Golfo do México, a cerca de 640 quilômetros da Flórida. Apesar de o abalo ter sido percebido em diferentes cidades do estado, incluindo Orlando, Miami e Tampa, não houve registro de danos na concentração da equipe inglesa nem relatos de feridos.

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As autoridades americanas também descartaram qualquer risco de tsunami. O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis informou que não havia ameaças adicionais decorrentes do terremoto, enquanto serviços de emergência locais afirmaram que a situação estava sob controle.

Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Programação mantida

Mesmo após o tremor, a seleção comandada por Thomas Tuchel manteve normalmente sua programação de treinamentos. A Inglaterra segue se preparando para enfrentar a Costa Rica nesta quarta-feira, em Orlando, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo.

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A delegação inglesa está na Flórida desde a última semana, utilizando instalações provisórias para o período de preparação. Após o compromisso diante dos costa-riquenhos, a equipe viajará para Kansas City, no estado do Missouri, onde ficará baseada durante a disputa do torneio.

Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Estreia no Mundial

A Inglaterra integra o Grupo L da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia da equipe está marcada para o dia 17 de junho, contra os croatas, em Arlington, no Texas.

No último sábado, os ingleses realizaram outro teste preparatório e venceram a Nova Zelândia por 1 a 0. O amistoso diante da Costa Rica será a última oportunidade para Tuchel observar a equipe antes do início da competição.

Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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