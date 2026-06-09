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França, Portugal e Inglaterra terão descanso reduzido antes de rodada decisiva da Copa do Mundo

Equipes dos grupos I, K e L, além da Jordânia, no grupo J, serão prejudicados

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 18:01
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Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

A Copa do Mundo terá um desequilíbrio no tempo de recuperação entre algumas seleções na reta final da fase de grupos. As equipes dos grupos I, K e L — além da Jordânia, no grupo J — terão um intervalo menor de descanso entre a segunda e a terceira rodada, em comparação com outras seleções do torneio.

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    Segundo a programação, essa diferença reduz a janela de recuperação para apenas quatro dias em alguns casos, enquanto outros grupos chegam a ter até seis ou sete dias entre partidas. O cenário reacende o debate sobre o impacto físico em competições de alto nível e a gestão da carga dos atletas.

    As seguintes seleções terão apenas quatro dias de recuperação entre a segunda e a terceira rodada da fase de grupos:

    1. França
    2. Iraque
    3. Noruega
    4. Senegal
    5. Jordânia
    6. Uzbequistão
    7. República Democrática do Congo
    8. Colômbia
    9. Portugal
    10. Croácia
    11. Gana
    12. Panamá
    Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

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    Descanso das equipes na primeira fase da Copa do Mundo

    *A Jordânia também aparece com apenas quatro dias de intervalo na última rodada.

    Grupo1º → 2º jogo2º → 3º jogoTotal (1º → 3º)

    A

    7 dias

    6 dias

    13 dias

    B

    6 dias

    6 dias

    12 dias

    C

    6 dias

    5 dias

    11 dias

    D

    7 dias

    6 dias

    13 dias

    E

    6 dias

    5 dias

    11 dias

    F

    6 dias

    5 dias

    11 dias

    G

    6 dias

    5 dias

    11 dias

    H

    6 dias

    5 dias

    11 dias

    I

    6 dias

    4 dias

    10 dias

    J*

    6 dias

    5 dias

    11 dias

    K

    6 dias

    4 dias

    10 dias

    L

    6 dias

    4 dias

    10 dias

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    O intervalo reduzido impacta essas equipes na Copa?

    O fisiologista e ex-coordenador científico do Flamengo, Claúdio Pavanelli, analisou o cenário e afirmou que a diferença entre quatro e seis dias de descanso não tende a gerar impacto significativo no desempenho físico das equipes.

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    Segundo ele, o fator decisivo na recuperação está mais ligado ao mínimo necessário para estabilização fisiológica do atleta do que à variação entre poucos dias de intervalo.

    - A diferença entre quatro e cinco dias de recuperação, na prática, é pequena. Na minha avaliação, não há um impacto físico significativo nesse intervalo. Nessa variação, não se observa uma variação relevante no desempenho do atleta. A partir de 48 a 72 horas, o processo de recuperação já tende a se estabilizar.

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