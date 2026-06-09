França, Portugal e Inglaterra terão descanso reduzido antes de rodada decisiva da Copa do Mundo Equipes dos grupos I, K e L, além da Jordânia, no grupo J, serão prejudicados

A Copa do Mundo terá um desequilíbrio no tempo de recuperação entre algumas seleções na reta final da fase de grupos. As equipes dos grupos I, K e L — além da Jordânia, no grupo J — terão um intervalo menor de descanso entre a segunda e a terceira rodada, em comparação com outras seleções do torneio.

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Segundo a programação, essa diferença reduz a janela de recuperação para apenas quatro dias em alguns casos, enquanto outros grupos chegam a ter até seis ou sete dias entre partidas. O cenário reacende o debate sobre o impacto físico em competições de alto nível e a gestão da carga dos atletas.

As seguintes seleções terão apenas quatro dias de recuperação entre a segunda e a terceira rodada da fase de grupos:

França Iraque Noruega Senegal Jordânia Uzbequistão República Democrática do Congo Colômbia Portugal Croácia Gana Panamá

Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

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Descanso das equipes na primeira fase da Copa do Mundo

*A Jordânia também aparece com apenas quatro dias de intervalo na última rodada. Grupo 1º → 2º jogo 2º → 3º jogo Total (1º → 3º) A 7 dias 6 dias 13 dias B 6 dias 6 dias 12 dias C 6 dias 5 dias 11 dias D 7 dias 6 dias 13 dias E 6 dias 5 dias 11 dias F 6 dias 5 dias 11 dias G 6 dias 5 dias 11 dias H 6 dias 5 dias 11 dias I 6 dias 4 dias 10 dias J* 6 dias 5 dias 11 dias K 6 dias 4 dias 10 dias L 6 dias 4 dias 10 dias

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O intervalo reduzido impacta essas equipes na Copa?

O fisiologista e ex-coordenador científico do Flamengo, Claúdio Pavanelli, analisou o cenário e afirmou que a diferença entre quatro e seis dias de descanso não tende a gerar impacto significativo no desempenho físico das equipes.

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Segundo ele, o fator decisivo na recuperação está mais ligado ao mínimo necessário para estabilização fisiológica do atleta do que à variação entre poucos dias de intervalo.

- A diferença entre quatro e cinco dias de recuperação, na prática, é pequena. Na minha avaliação, não há um impacto físico significativo nesse intervalo. Nessa variação, não se observa uma variação relevante no desempenho do atleta. A partir de 48 a 72 horas, o processo de recuperação já tende a se estabilizar.

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