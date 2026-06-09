França, Portugal e Inglaterra terão descanso reduzido antes de rodada decisiva da Copa do Mundo
Equipes dos grupos I, K e L, além da Jordânia, no grupo J, serão prejudicados
A Copa do Mundo terá um desequilíbrio no tempo de recuperação entre algumas seleções na reta final da fase de grupos. As equipes dos grupos I, K e L — além da Jordânia, no grupo J — terão um intervalo menor de descanso entre a segunda e a terceira rodada, em comparação com outras seleções do torneio.
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Segundo a programação, essa diferença reduz a janela de recuperação para apenas quatro dias em alguns casos, enquanto outros grupos chegam a ter até seis ou sete dias entre partidas. O cenário reacende o debate sobre o impacto físico em competições de alto nível e a gestão da carga dos atletas.
As seguintes seleções terão apenas quatro dias de recuperação entre a segunda e a terceira rodada da fase de grupos:
- França
- Iraque
- Noruega
- Senegal
- Jordânia
- Uzbequistão
- República Democrática do Congo
- Colômbia
- Portugal
- Croácia
- Gana
- Panamá
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Descanso das equipes na primeira fase da Copa do Mundo
*A Jordânia também aparece com apenas quatro dias de intervalo na última rodada.
|Grupo
|1º → 2º jogo
|2º → 3º jogo
|Total (1º → 3º)
A
7 dias
6 dias
13 dias
B
6 dias
6 dias
12 dias
C
6 dias
5 dias
11 dias
D
7 dias
6 dias
13 dias
E
6 dias
5 dias
11 dias
F
6 dias
5 dias
11 dias
G
6 dias
5 dias
11 dias
H
6 dias
5 dias
11 dias
I
6 dias
4 dias
10 dias
J*
6 dias
5 dias
11 dias
K
6 dias
4 dias
10 dias
L
6 dias
4 dias
10 dias
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O intervalo reduzido impacta essas equipes na Copa?
O fisiologista e ex-coordenador científico do Flamengo, Claúdio Pavanelli, analisou o cenário e afirmou que a diferença entre quatro e seis dias de descanso não tende a gerar impacto significativo no desempenho físico das equipes.
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Segundo ele, o fator decisivo na recuperação está mais ligado ao mínimo necessário para estabilização fisiológica do atleta do que à variação entre poucos dias de intervalo.
- A diferença entre quatro e cinco dias de recuperação, na prática, é pequena. Na minha avaliação, não há um impacto físico significativo nesse intervalo. Nessa variação, não se observa uma variação relevante no desempenho do atleta. A partir de 48 a 72 horas, o processo de recuperação já tende a se estabilizar.
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