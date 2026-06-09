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Benfica confirma saída de Mourinho para o Real Madrid

Real Madrid efetua o pagamento da cláusula de rescisão de 15 milhões de euros pelo técnico

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 19:27
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José Mourinho é treinador do Benfica (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
José Mourinho será treinador do Real Madrid (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

O Benfica oficializou nesta terça-feira (9) a saída de José Mourinho para o Real Madrid. O clube português informou que o treinador aceitou a proposta da equipe espanhola, que pagará 15 milhões de euros (cerca de R$ 89,9 milhões) referentes à cláusula de rescisão contratual. Ao mesmo tempo, os Encarnados anunciaram a contratação de Marco Silva para assumir o comando técnico da equipe.

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    Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica confirmou que o Real Madrid formalizou a intenção de contratar Mourinho e que o treinador deu seu acordo para a transferência.

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    — A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo. Obrigado, José Mourinho — publicou o clube.

    José Mourinho é treinador do Benfica (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    José Mourinho foi treinador do Benfica (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Passagem de Mourinho pelo Benfica

    A saída encerra a segunda passagem de Mourinho pelo Benfica. Apresentado em setembro de 2025, o treinador retornou ao clube 25 anos após sua primeira experiência no Estádio da Luz, que também marcou o início de sua carreira como técnico principal no futebol profissional.

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    Sob o comando do português, o Benfica disputou 45 partidas oficiais, com 27 vitórias, 10 empates e oito derrotas. A equipe marcou 86 gols e sofreu 39 no período.

    Na temporada, os Encarnados foram eliminados pelo próprio Real Madrid nos playoffs das oitavas de final da Champions League, caíram diante do Porto nas quartas de final da Taça de Portugal e terminaram o Campeonato Português na terceira colocação.

    Trubin comemora gol do Benfica sobre o Real Madrid na Champions League
    Trubin comemora gol do Benfica sobre o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

    Substituto anunciado

    Pouco depois de confirmar a saída de Mourinho, o Benfica anunciou Marco Silva como novo treinador. O português de 48 anos deixa o Fulham após cinco temporadas no clube inglês e assinou contrato válido até o fim da temporada 2027/28, com possibilidade de renovação por mais um ano.

    — A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2027/2028, extensível até 2028/2029 — informou o clube.

    Marco Silva chega ao Benfica após passagem pelo futebol inglês, onde dirigiu o Fulham desde 2021. A expectativa da diretoria é que o treinador inicie os trabalhos ainda nesta semana, enquanto Mourinho finaliza os últimos detalhes para ser oficializado pelo Real Madrid.

    marco silva divulgação fulham
    Marco Silva era treinador do Fulham (Foto: Divulgação)

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