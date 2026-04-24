Multicampeão do Real Madrid está de saída para novo clube; confira

O ciclo de Dani Ceballos no Real Madrid chegou ao fim. Após nove anos vinculado ao clube merengue, o meio-campista não renovará seu contrato e deixará a equipe ao término da atual temporada europeia. A decisão, que já era especulada, ganha contornos oficiais nesta reta final de temporada, encerrando uma trajetória marcada por 214 partidas disputadas com a camisa merengue e 15 títulos conquistados.

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O jogador chegou ao Real Madrid no meio de 2017, vindo do Real Betis, em uma transferência avaliada em 18 milhões de euros (R$ 105,8 milhões na cotação atual). Ao longo deste período, Ceballos alternou momentos de protagonismo com períodos de empréstimo, sendo o mais notável deles a passagem pelo Arsenal, entre 2019 e 2021.

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Ceballos em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Na atual temporada, Ceballos encontrou dificuldades para se firmar sob o comando técnico merengue, somando apenas 810 minutos em campo, distribuídos por 22 jogos. A falta de minutos, combinada com o término de seu vínculo, tornou a saída o caminho mais natural para o meia espanhol de 29 anos, que já defendeu a seleção em 14 oportunidades e busca retomar a regularidade em uma novo clube.

Conforme noticiado pelo especialista em transferências Fabrizio Romano, o futuro de Ceballos já começa a ser traçado. O jogador desperta o interesse de três clubes europeus, com o Ajax despontando como um dos principais candidatos.

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