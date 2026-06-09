Tuchel revela lesão de astro da Inglaterra às vésperas da Copa: 'Jogou com dor' Treinador revelou que atacante jogou final da temporada no sacrifício e não está 100%

O treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel, revelou em entrevista coletiva que o atacante Bukayo Saka ainda não está completamente recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, sofrida durante a Data Fifa de março, na derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa. O ponta precisou jogar o fim da temporada no sacrifício, segundo o técnico, e não estará disponível para o amistoso contra a Costa Rica, nesta quarta-feira (9), às 17h (horário de Brasília).

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Saka comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Saka não treinou nesta terça-feira (8) e gerou preocupação às vésperas da Copa do Mundo. É provável que o atacante seja ausência no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. Tuchel revelou que ele não consegue treinar em dias consecutivos, por isso teria treinado no dia anterior, mas ficado fora no dia seguinte.

— Então, passo a passo. No momento, ele não consegue fazer todas as sessões de treino da semana e depois jogar. Ele ainda será monitorado. O jogador, suas necessidades e sua saúde vêm sempre em primeiro lugar. Ontem (segunda-feira), ele não esteve conosco; hoje (terça-feira) ele esteve e fez o treino completo — disse Tuchel.

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O jogador disputou a final da Champions League no dia 30 de maio, contra o PSG, que se consagrou como bicampeão da competição sobre a equipe de Saka. O técnico da seleção inglesa também revelou que o ponta do Arsenal vinha jogando no sacrifício durante o fim da temporada, e precisou fazer um esforço e superar as dores que sentia para atuar na decisão e para ajudar a equipe inglesa a conquistar o título da Premier League.

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Jogadores de Arsenal e PSG perfilados antes da final da Champions League (Foto: Ina Fassbender/AFP)

— Ele foi decisivo; eles o trouxeram de volta contra o Fulham quando a temporada e o título estavam em jogo, e ele foi decisivo de imediato. E então eles decidiram juntos, Bukayo e o Arsenal, que ele jogaria apesar da dor e do desconforto, mesmo que não fosse possível treinar a semana inteira na preparação. Ele foi decisivo no jogo de volta contra o Atlético para levá-los à final; ele jogou a final. Mas, como eu disse, ele foi poupado nos intervalos, e é isso que faremos — explicou o treinador.

— Bukayo ainda está chegando lá. Ele jogou lidando com o desconforto no final da temporada, administrando a situação e jogando em alto nível, mas ainda não está 100%. Ele é o jogador que estamos poupando e cuidando nos treinos.

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Tuchel também concluiu dizendo que conta com outras opções para a posição de Saka, e que provavelmente não terá o atacante à disposição durante 90 minutos em jogos da Copa do Mundo.

— É muito improvável que Bukayo comece e termine todas as partidas daqui para frente. Essa não é a realidade. Temos o Noni, que compete com ele, e depois temos o Morgan, temos o Rashy (Marcus Rashford), que joga no Barcelona na ponta direita.

A Inglaterra ocupa o grupo L da Copa do Mundo, e enfrenta a Croácia na estreia, no dia 17 de junho, e posteriormente as seleções de gana e Panamá.

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