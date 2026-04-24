Hansi Flick confia em retorno da Copa do Mundo de Yamal: 'Voltará mais forte'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (24) para projetar o confronto diante do Getafe, válido por La Liga. O principal tema da conferência, no entanto, foi a situação física do atacante Lamine Yamal, que sofreu a primeira lesão muscular de sua carreira. Durante o atendimento à imprensa, o treinador detalhou o cenário do jovem astro.

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Processo de recuperação e a Copa do Mundo

Ao comentar sobre o lance que gerou o problema físico, Flick explicou a decisão de Yamal em campo e destacou a necessidade de amadurecimento para interpretar o desgaste.

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— Ele sentiu algo depois da falta, mas não parecia sério, e ele decidiu assumir a responsabilidade. Provavelmente piorou, mas você tem que confiar nos seus instintos. Ele nunca tinha tido uma lesão muscular antes, e faz parte do processo de aprendizagem. É mais uma experiência para ele; é algo que ele precisa aprender, os sinais que o corpo dele envia — declarou o treinador.

O treinador alemão também reforçou a confiança na reabilitação de Lamine, projetando o seu retorno a tempo de disputar a Copa do Mundo.

— A situação não é fácil nem para nós, nem para ele. Ele terá que lidar com isso e aprender com a experiência. É a primeira lesão muscular dele, e ele está muito focado. Ele está motivado. Estará pronto para a Copa do Mundo e voltará mais forte. Espero que ele volte à sua melhor forma e tenha uma Copa do Mundo fantástica — afirmou Flick, pontuando ainda que o jovem tem lidado bem com a pressão e a repercussão de suas atuações recentes.

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Yamal pedindo substituição após marcar contra o Celta de Vigo (Foto: Josep Lago/AFP)

Análise do Getafe e retornos no elenco

Em relação ao próximo compromisso por La Liga, o técnico fez uma avaliação positiva sobre a consistência da equipe comandada por José Bordalás.

— Se você analisar os últimos dez jogos deles, eles estariam em segundo lugar na tabela. Eles se defendem muito bem e têm sua própria filosofia. O importante é manter o ritmo certo e não cometer muitos erros — analisou o alemão.

Durante a entrevista, o treinador também trouxe atualizações sobre o departamento médico do Barcelona. Flick indicou que o atacante brasileiro Raphinha e o meio-campista Marc Bernal apresentam evolução em seus processos de recuperação e devem voltar a integrar os treinamentos com o restante do elenco na próxima semana.

Jogadores do Barcelona tirando foto antes de partida na Champions League (Foto: Lluis GENE / AFP)

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