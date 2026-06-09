Desafio Lance!: quais desses astros têm mais gols na história da Copa do Mundo?
Prove seus conhecimentos sobre o Mundial
PorPedro Werneck•Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 17:57
A dois dias do início da Copa do Mundo, o Lance! tem um desafio para você: ordene cinco astros do maior para o menor total de gols em mundiais. Preparado? Então vamos nessa: é só clicar e arrastar para mudar os jogadores de posição. Depois, clique em votar. Caso não acerte, o jogo mostrará quais atletas estavam no lugar certo antes da próxima tentativa. Atenção: você tem apenas três chances.
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