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Repórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada; veja

Repórter recebeu uma pistola de um dos músicos e reagiu de forma bem-humorada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 22:14
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Momento em que a repórter da Globo recebe a arma na mão. (Imagem: Reprodução/X)
Momento em que a repórter da Globo recebe a arma na mão. (Imagem: Reprodução/X)

Durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026, a repórter Sofia Miranda, da GE TV, passou por um momento que ninguém esperava enquanto entrevistava um grupo de mariachis no México, um dos países-sede da competição. A jornalista, que é conhecida por suas brincadeiras e espontaneidade, foi pega de surpresa quando, de repente, um dos músicos simplesmente sacou uma arma do bolso e a entregou para ela.

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    • A reação da repórter chamou atenção na web, já que em vez de negar o objeto, interromper a transmissão ou se assustar, Sofia manteve seu tom bem-humorado. Ela segurou o objeto diante das câmeras e começou a brincar com a arma. O músico que estava ao lado da repórter demonstrou certa apreensão e chegou a tentar desviar da direção ou pegar de volta o armamento.

    Sofia chegou a comentar com naturalidade que a arma era pesada, continuando a interação com os músicos enquanto eles tocavam ao fundo. Em seguida, ela se dirigiu a um músico que tocava um violão, apontou o objeto a ele e gritou, de forma bem-humorada: "Toca, mané, toca!", enquanto o mexicano entoou gritos de "Viva México" e "Viva Brasil". Após o "comando", ela devolveu a pistola.

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    Veja o momento abaixo:

    Não há informações sobre a autenticidade do objeto, e não se sabe se era uma arma real ou apenas um brinquedo. O vídeo viralizou rapidamente e algumas pessoas responderam explicando a tradição dos mariachis de portar uma arma, já outros insinuaram que a violência no Brasil faz com que a repórter aja com 'naturalidade', e os brasileiros usaram a oportunidade para mostrar que amam o México.

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