Repórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada; veja Repórter recebeu uma pistola de um dos músicos e reagiu de forma bem-humorada

Durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026, a repórter Sofia Miranda, da GE TV, passou por um momento que ninguém esperava enquanto entrevistava um grupo de mariachis no México, um dos países-sede da competição. A jornalista, que é conhecida por suas brincadeiras e espontaneidade, foi pega de surpresa quando, de repente, um dos músicos simplesmente sacou uma arma do bolso e a entregou para ela.

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A reação da repórter chamou atenção na web, já que em vez de negar o objeto, interromper a transmissão ou se assustar, Sofia manteve seu tom bem-humorado. Ela segurou o objeto diante das câmeras e começou a brincar com a arma. O músico que estava ao lado da repórter demonstrou certa apreensão e chegou a tentar desviar da direção ou pegar de volta o armamento.

Sofia chegou a comentar com naturalidade que a arma era pesada, continuando a interação com os músicos enquanto eles tocavam ao fundo. Em seguida, ela se dirigiu a um músico que tocava um violão, apontou o objeto a ele e gritou, de forma bem-humorada: "Toca, mané, toca!", enquanto o mexicano entoou gritos de "Viva México" e "Viva Brasil". Após o "comando", ela devolveu a pistola.

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Veja o momento abaixo:

🇧🇷🇲🇽 | Una reportera brasileña realizaba una transmisión en vivo junto con un grupo de mariachis cuando de repente uno de ellos sacó un revólver de su bolsillo.



VIVA MÉXICO JAJAJAJA pic.twitter.com/eiU6yqijzH — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 9, 2026

Não há informações sobre a autenticidade do objeto, e não se sabe se era uma arma real ou apenas um brinquedo. O vídeo viralizou rapidamente e algumas pessoas responderam explicando a tradição dos mariachis de portar uma arma, já outros insinuaram que a violência no Brasil faz com que a repórter aja com 'naturalidade', e os brasileiros usaram a oportunidade para mostrar que amam o México.

Essa naturalidade pra pegar o revólver…. Mora no Rio de Janeiro, certeza kkkkk — BUCARABRASIL em ritmo de Copa ⚽️🌎 (@BucaraBrasil) June 9, 2026

Qué no saben que los charros y los mariachis portan arma. pic.twitter.com/HxYjNXrBwv — Juanmi (@Clodomi62180957) June 9, 2026

Essa naturalidade pra pegar o revólver…. Mora no Rio de Janeiro, certeza kkkkk — BUCARABRASIL em ritmo de Copa ⚽️🌎 (@BucaraBrasil) June 9, 2026

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