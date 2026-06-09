Mano Menezes vê Espanha superior ao Brasil para a Copa do Mundo: 'Equipe melhor' Técnico comandou a seleção brasileira entre 2010 e 2012

Técnico do Peru, Mano Menezes, que comandou a Seleção Brasileira entre 2010 e 2012, afirmou que a Espanha, para quem perdeu na madrugada desta terça-feira (9) por 3 a 1 em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, está à frente da Seleção Brasileira. O treinador falou sobre os momentos dos dois projetos e fez comparações às vésperas do Mundial.

Em entrevista coletiva após a partida em Puebla, no México, Mano Menezes foi direto ao ponto. Espanha na lista de favoritos, enquanto o Brasil, em formação, também pode chegar à final.

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— Hoje, vejo a Espanha como uma equipe melhor que o Brasil. A Espanha é uma equipe consolidada e sólida, que conhece sua escalação inicial, seus reservas e suas variações táticas. O Brasil é uma equipe em desenvolvimento, nesse processo de constante mudança, tão típico do Brasil — disse Mano Menezes.

— Além disso, há as lesões. Antes mesmo do início da temporada, vejo Espanha e França como favoritas. Mas as coisas podem acontecer. E, claro, o Brasil pode ser campeão — completou o técnico brasileiro da seleção peruana.

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Mano Menezez fez comparações entre Brasil e Espanha antes da Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza/AFP)

Olho na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira fará sua estreia no sábado (13), contra Marrocos, às 19h (de Brasília). O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado também de Haiti e Escócia.

A Espanha, por sua vez, jogará pela primeira vez no dia 15 (segunda-feira), contra Cabo Verde, às 13h, na abertura do Grupo H, que também tem Arábia Saudita e Uruguai.

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