França fará amistosos durante a Copa do Mundo
Seleção enfrenta Senegal na estreia
A comissão técnica da seleção francesa já definiu parte do planejamento para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Assim como aconteceu nos Mundiais de 2018 e 2022, além da Eurocopa de 2024, os jogadores que tiverem menos minutos em campo participarão de amistosos durante a competição para manter o ritmo de jogo, segundo o "L'Équipe".
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A ideia é aproveitar os intervalos entre as partidas da fase de grupos para oferecer atividade competitiva aos atletas que não estiverem atuando regularmente. A França estreia no Mundial diante do Senegal, no dia 16 de junho, e volta a campo apenas seis dias depois, quando enfrenta o Iraque.
Reservas terão jogos extras nos Estados Unidos
Durante esse período, o elenco francês realizará partidas-treino contra equipes locais. Os confrontos estão previstos para os dias 17 e 23 de junho e devem reunir principalmente atletas que não forem utilizados ou tiverem poucos minutos nas partidas oficiais.
Os primeiros adversários serão equipes das categorias de base ligadas ao New England Revolution, clube da Major League Soccer (MLS). A Federação Francesa de Futebol também já iniciou contatos com outras equipes da região para ampliar as opções ao longo do torneio.
Modelo já deu resultado em campanhas anteriores
A estratégia não é novidade para Didier Deschamps e sua comissão técnica. O método foi utilizado durante a campanha do título mundial na Rússia, em 2018, voltou a ser aplicado no Catar, em 2022, e também esteve presente na preparação da equipe durante a Eurocopa da Alemanha.
O objetivo é evitar que jogadores sem sequência percam condicionamento físico e intensidade competitiva ao longo de uma competição que pode durar mais de um mês.
Com um elenco repleto de opções, a França considera fundamental manter todos os atletas preparados para eventuais mudanças de escalação, suspensões, lesões ou necessidades táticas ao longo da caminhada rumo ao título mundial.
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O que vem por aí para a França?
Com os amistosos encerrados, a França volta suas atenções para a estreia no Mundial. Integrante do Grupo I, a seleção francesa enfrentará Senegal na primeira rodada e chega ao torneio embalada pela vitória, mas consciente de que o nível de exigência será muito maior.
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