França fará amistosos durante a Copa do Mundo Seleção enfrenta Senegal na estreia

A comissão técnica da seleção francesa já definiu parte do planejamento para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Assim como aconteceu nos Mundiais de 2018 e 2022, além da Eurocopa de 2024, os jogadores que tiverem menos minutos em campo participarão de amistosos durante a competição para manter o ritmo de jogo, segundo o "L'Équipe".

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A ideia é aproveitar os intervalos entre as partidas da fase de grupos para oferecer atividade competitiva aos atletas que não estiverem atuando regularmente. A França estreia no Mundial diante do Senegal, no dia 16 de junho, e volta a campo apenas seis dias depois, quando enfrenta o Iraque.

Reservas terão jogos extras nos Estados Unidos

Durante esse período, o elenco francês realizará partidas-treino contra equipes locais. Os confrontos estão previstos para os dias 17 e 23 de junho e devem reunir principalmente atletas que não forem utilizados ou tiverem poucos minutos nas partidas oficiais.

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Os primeiros adversários serão equipes das categorias de base ligadas ao New England Revolution, clube da Major League Soccer (MLS). A Federação Francesa de Futebol também já iniciou contatos com outras equipes da região para ampliar as opções ao longo do torneio.

Modelo já deu resultado em campanhas anteriores

A estratégia não é novidade para Didier Deschamps e sua comissão técnica. O método foi utilizado durante a campanha do título mundial na Rússia, em 2018, voltou a ser aplicado no Catar, em 2022, e também esteve presente na preparação da equipe durante a Eurocopa da Alemanha.

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O objetivo é evitar que jogadores sem sequência percam condicionamento físico e intensidade competitiva ao longo de uma competição que pode durar mais de um mês.

Com um elenco repleto de opções, a França considera fundamental manter todos os atletas preparados para eventuais mudanças de escalação, suspensões, lesões ou necessidades táticas ao longo da caminhada rumo ao título mundial.

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O que vem por aí para a França?

Com os amistosos encerrados, a França volta suas atenções para a estreia no Mundial. Integrante do Grupo I, a seleção francesa enfrentará Senegal na primeira rodada e chega ao torneio embalada pela vitória, mas consciente de que o nível de exigência será muito maior.

Deschamps e Olise em treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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