Mourinho já tem data para ser apresentado pelo Real Madrid, diz jornal Treinador português deve desembarcar em Madri nesta terça-feira e ser anunciado oficialmente pelo clube merengue na quarta

José Mourinho está cada vez mais próximo de iniciar sua segunda passagem pelo Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o treinador português deve ser oficialmente apresentado pelo clube merengue nesta quarta-feira (10). Antes disso, a expectativa é que ele desembarque em Madri ainda nesta terça-feira (9) para finalizar os últimos detalhes da transferência.

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A chegada de Mourinho ao Santiago Bernabéu marca o fim de sua passagem pelo Benfica, iniciada em setembro de 2025. O acordo entre o treinador e o Real Madrid já estaria definido há semanas, restando apenas questões burocráticas para o anúncio oficial.

Caso a apresentação seja confirmada, o técnico retornará ao clube que comandou entre 2010 e 2013. Em sua primeira passagem pela equipe espanhola, Mourinho conquistou uma edição da La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha, além de encerrar um longo jejum do Real Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões.

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Além da expectativa pelo retorno do treinador, a composição da nova comissão técnica também chama a atenção. Segundo informações da imprensa espanhola, o ex-zagueiro Pepe pode integrar a equipe de trabalho do português no clube madrilenho.

A informação foi divulgada pelo jornalista Ramón Álvarez de Mon, que aponta o antigo defensor como uma das possíveis novidades no grupo de auxiliares. Caso a participação seja confirmada, Pepe se juntará aos profissionais que já acompanharam Mourinho em trabalhos recentes, incluindo João Tralhão, Pedro Machado, Roberto Merella, António Dias e Nuno Santos.

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Ídolo do Real Madrid, Pepe defendeu o clube entre 2007 e 2017, período em que conquistou três títulos da Liga dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, dois Mundiais de Clubes, uma Supercopa da Uefa e duas Copas do Rei. Durante parte desse ciclo, trabalhou diretamente com Mourinho, entre 2010 e 2013.

Aos 41 anos, Pepe encerrou a carreira como jogador em 2024, após sua última passagem pelo FC Porto. Agora, pode voltar ao futebol profissional em uma nova função, justamente ao lado de um dos treinadores mais marcantes de sua trajetória.

Mourinho chega... Arbeloa sai

A chegada de José Mourinho ao Real Madrid também deve provocar mudanças na estrutura técnica do clube. Segundo a imprensa espanhola, Álvaro Arbeloa está de saída e sua despedida deve ser oficializada nos próximos dias.

Alvaro Arbeloa em coletiva do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A possibilidade já era tratada como praticamente certa nos bastidores desde o fim da temporada 2025/26, mas a confirmação da contratação de Mourinho acelerou o processo. Com isso, Arbeloa deve encerrar seu ciclo no clube para abrir espaço à nova comissão técnica liderada pelo treinador português.

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