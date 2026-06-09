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Real Madrid oferece R$ 900 milhões por Julián Álvarez, mas Atlético de Madrid exige multa

Florentino Pérez abre os cofres para montar o novo esquadrão de José Mourinho

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 15:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)
Julián Álvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)

A reeleição de Florentino Pérez no último fim de semana já começou a incendiar de forma avassaladora o mercado da bola na Espanha. O Real Madrid anunciou oficialmente nesta terça-feira (9) que apresentou uma proposta astronômica de 150 milhões de euros (cerca de R$ 899,2 milhões na cotação atual) ao rival Atlético de Madrid para contratar o atacante argentino Julián Álvarez.

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    Julián Álvarez disputa bola com Rice e Zubimendi em Atlético de Madrid x Arsenal, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

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    A resposta dos Colchoneros, no entanto, foi um balde de água fria nas pretensões merengues. O clube alvirrubro rejeitou a oferta imediatamente e avisou que o camisa 19 só deixa o Metropolitano mediante o pagamento integral e à vista de sua multa rescisória. O Real Madrid expôs a negociação por meio de uma nota oficial:

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    — O Real Madrid CF anuncia que, após a reunião de hoje do Conselho de Administração, fez uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez. Após analisar e avaliar a proposta, o Atlético de Madrid agradeceu ao clube pela oferta, feita no âmbito das boas relações existentes entre os dois clubes, e a rejeitou, citando a cláusula de rescisão do jogador — comunicou o clube merengue.

    Apesar da recusa da dinheirama, a postura institucional do Atlético de Madrid com o Real foi considerada extremamente amistosa e diplomática — um contraste brutal com o tratamento dado ao Barcelona recentemente.

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    Quando o clube catalão manifestou interesse em Álvarez, a diretoria do Atlético reagiu de forma irônica nas redes sociais. Os canais oficiais do clube de Diego Simeone chegaram a publicar postagens debochadas e montagens simulando falsos acordos com as joias do Barça, como Lamine Yamal, Raphinha e Pedri, para ridicularizar a investida dos Culés.

    A busca agressiva por Julián Álvarez é o reflexo direto das promessas de campanha de Florentino Pérez. Após vencer o pleito contra Enrique Riquelme, o presidente merengue corre contra o tempo para dar as cartas e montar um elenco galáctico para o técnico José Mourinho, cujo retorno ao Santiago Bernabéu já está sacramentado.

    Álvarez é visto como o encaixe perfeito de peso internacional para o ataque do Special One. Enquanto tenta demover o Atlético da exigência da multa pelo argentino, a diretoria branca está por detalhes de anunciar oficialmente o seu primeiro grande reforço da nova era: o lateral-direito holandês Denzel Dumfries, ex-Inter de Milão, que já acertou os termos contratuais e deve ser anunciado nos próximos dias.

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