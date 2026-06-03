O goleiro Lucas Paes, formado nas categorias de base do São Paulo, protagonizou a temporada mais marcante de sua carreira e se consolidou como um dos grandes nomes da história recente do Torreense. O brasileiro de 28 anos foi peça-chave nas conquistas inéditas alcançadas pelo clube português ao longo da temporada.

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Dono da meta da equipe, Lucas teve participação decisiva na campanha que culminou no primeiro título da história do Torreense e na inédita classificação para uma competição internacional. Com atuações seguras e intervenções fundamentais nos momentos de maior pressão, o goleiro foi um dos pilares da equipe em uma temporada que ficará para sempre na memória dos torcedores.

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Lucas Paes conquista título histórico

O ponto mais alto da caminhada aconteceu na final da Taça de Portugal. Diante do tradicional Sporting CP, o Torreense escreveu uma das páginas mais importantes de sua trajetória, e Lucas Paes teve papel determinante no triunfo histórico. Seguro sob as travas, o brasileiro transmitiu confiança ao sistema defensivo e respondeu com personalidade quando exigido, sendo um dos destaques da decisão.

Lucas Paes com o título da Taça de Portugal (Foto: Reprodução/Torreense)

Ao longo de toda a temporada, Lucas manteve um nível de desempenho elevado, reunindo números expressivos e confirmando sua condição de referência dentro do elenco. Além da qualidade técnica, demonstrou liderança, maturidade e regularidade – características que ajudaram a sustentar a campanha histórica da equipe portuguesa.

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Depois de iniciar sua trajetória no São Paulo e construir sua carreira no futebol europeu, Lucas Paes encerra a temporada com seu nome gravado na história do Torreense. O goleiro brasileiro, que nunca atuou profissionalmente pelo Tricolor paulista, foi decisivo para levar o clube a patamares jamais alcançados, reforçando sua importância dentro de uma das campanhas mais emblemáticas do futebol português nos últimos anos.

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