Histórico! Time da 2ª divisão bate Sporting em final e disputará a Europa League

A final da Taça de Portugal, realizada neste domingo (24), acabou com um resultado inusitado: o Torreense, time da segunda divisão portuguesa, fez história e venceu o Sporting por 2 a 1. É o maior título da história do Torreense, e a primeira conquista nacional do clube, que possui mais de 100 anos de existência.

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Com o resultado, a equipe está classificada para a fase de liga da Europa League em 2026-27. Nem mesmo o Benfica, um dos maiores clubes de Portugal, conseguiu o feito, sendo classificado apenas para disputar a fase eliminatória da competição.

O primeiro gol do Torreense foi marcado por Kévin Zohi, logo no início da partida, aos 4 minutos. Luis Suárez, goleador do Sporting que estará na Copa do Mundo, marcou o gol de empate no segundo tempo. A partida foi para a prorrogação e, com a chance de converter um pênalti marcado para o Torreense na etapa complementar, o cabo-verdiano Stopira bateu e fechou a vitória que consagrou o título.

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Apesar da derrota, o Sporting ficou na 2ª posição no campeonato português e já está classificado para a disputa da Champions League na próxima temporada.

O Torreense terá ainda mais oportunidades para fazer história. Na próxima quinta-feira (29), o campeão entra em campo novamente contra o Casa Pia, dessa vez pela grande final da segunda divisão do campeonato português. Se vencer, poderá fechar a maior semana da história do clube garantindo o acesso.

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